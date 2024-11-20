موجود في منزلك، شراب خارق يحميك من الأمراض الخطيرة

الوكيل الإخباري- الزعتر من الأعشاب العطرية، التي تحتوي على كميات كبيرة جدًا من مضادات الأكسدة، التي بدورها تعزز مقدرات الجهاز المناعي، وتقي من البرد والإنفلونزا.



فوائد الزعتر المغلي للجسم

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