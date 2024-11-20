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موجود في منزلك، شراب خارق يحميك من الأمراض الخطيرة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 10:45 م

الوكيل الإخباري-   الزعتر من الأعشاب العطرية، التي تحتوي على كميات كبيرة جدًا من مضادات الأكسدة، التي بدورها تعزز مقدرات الجهاز المناعي، وتقي من البرد والإنفلونزا.

فوائد الزعتر المغلي للجسم

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قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعتر من المشروبات التي تدر نفعًا للجسم، فتناوله يقدم افوائد الصحية التالية:

1- تحسين صحة الجهاز التنفسي، فسواء تم تناوله كشراب أو استنشاق الزيوت التي تخرج منه، فهو يحسن من عمليات التنفس، ويفتح الشعب الهوائية، ويقلل من التهابها.

2- يعالج الزكام.

3- يحد من أعراض السعال، ويهدئ الحلق.

4- يعزز من مقدرات الجهاز المناعي للجسم، لأنه غني جدًا بمضادات الأكسدة.

5- يحسن من صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، لأنه يقضي على التقلصات والانتفاخ واضطرابات المعدة.

6- مضاد للميكروبات، فهو ينقي الجسم من الشوائب.

7- يقلل من أعراض التهابات المفاصل.

8- يقضي على روائح الفم الكريهة.

9- يخفف من التهاب اللوزتين، لأنه مضاد للبكيريا ومقاوم لها.

10- يزيد من الشهية ويزيد القدرة على تناول الطعام.

11- علاج التهابات اللثة.

12- ينظم مستويات الضغط والسكر في الجسم.

13- يقي الجسم من الإصابة بالسرطانات.

14- يقضي على الغثيان والقيء.

 
gnews

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