موجود في منزلك، شراب خارق يحميك من الأمراض الخطيرة

فوائد الزعتر المغلي للجسم
قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعتر من المشروبات التي تدر نفعًا للجسم، فتناوله يقدم افوائد الصحية التالية:
1- تحسين صحة الجهاز التنفسي، فسواء تم تناوله كشراب أو استنشاق الزيوت التي تخرج منه، فهو يحسن من عمليات التنفس، ويفتح الشعب الهوائية، ويقلل من التهابها.
2- يعالج الزكام.
3- يحد من أعراض السعال، ويهدئ الحلق.
4- يعزز من مقدرات الجهاز المناعي للجسم، لأنه غني جدًا بمضادات الأكسدة.
5- يحسن من صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، لأنه يقضي على التقلصات والانتفاخ واضطرابات المعدة.
6- مضاد للميكروبات، فهو ينقي الجسم من الشوائب.
7- يقلل من أعراض التهابات المفاصل.
8- يقضي على روائح الفم الكريهة.
9- يخفف من التهاب اللوزتين، لأنه مضاد للبكيريا ومقاوم لها.
10- يزيد من الشهية ويزيد القدرة على تناول الطعام.
11- علاج التهابات اللثة.
12- ينظم مستويات الضغط والسكر في الجسم.
13- يقي الجسم من الإصابة بالسرطانات.
14- يقضي على الغثيان والقيء.
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