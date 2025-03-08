نصائح للحصول على نوم صحي خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- يُعد الحفاظ على نمط نوم صحي خلال شهر رمضان من أكبر التحديات بسبب ساعات الصيام وتغير مواعيد الإفطار والسحور. وقد يؤثر جدول النوم غير المنتظم على مستويات الطاقة والتركيز، لذلك من المهم اتباع بعض الإرشادات لضمان نوم مريح.

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إليك بعض النصائح التي يقدمها موقع HealthHub لضمان الحصول على نوم صحي خلال شهر رمضان:

حافظي على جدول نوم ثابت

من المهم اتباع جدول نوم منتظم قبل شهر رمضان، حيث يساعد هذا على الحفاظ على ساعات نومك الداخلية طوال الشهر. اذهبي إلى الفراش واستيقظي في نفس الوقت يوميًا لضمان نوم هادئ ومنتظم.

تجنبي الدهون والسكر

تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية بعد الإفطار، حيث يمكن أن ترهق المعدة وتؤثر على نومك. الأطعمة الحارة والكافيين أيضًا قد تسبب الغازات وحموضة المعدة، مما يعيق النوم الجيد.

تجنبي الكافيين قبل النوم

حاولي تقليل تناول المواد المنبهة مثل القهوة أو الشاي المحتوي على كافيين، خاصة قبل النوم. بدلاً من ذلك، يمكنك تناول شاي الأعشاب أو الحليب الدافئ لتحسين نومك.

تجنبي النوم مباشرة بعد تناول الطعام

يجب أن تذكري نفسك بعدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام. يمنح الجسم وقتًا مناسبًا لهضم الطعام وتجنب أي اضطرابات في النوم. يمكنك المشي بعد تناول الطعام لتعزيز الهضم وتحسين الدورة الدموية.

قيلولة قبل السحور

يُنصح بالحصول على قيلولة بعد الإفطار لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل السحور. قيلولة قصيرة لمدة 20 دقيقة بعد الظهر قد تكون مفيدة لإعادة شحن طاقتك.

إنشاء بيئة نوم مريحة

اجعلي غرفة نومك مكانًا هادئًا ومظلمًا مع تقليل التعرض للضوء الأزرق أو الاصطناعي قبل النوم. يمكن لممارسة أنشطة مريحة مثل الاستحمام بماء دافئ أو قراءة كتاب أن تعزز الاسترخاء.

أطفئي الشاشات قبل النوم

من المهم إيقاف استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر قبل النوم لضمان نوم هادئ. الإشعاع الصادر من الشاشات قد يؤثر على نومك وجودته.

اختاري الفراش المناسب

تأكدي من اختيار مرتبة ووسائد تدعم جسمك بشكل جيد وتساهم في راحة نومك، مما يساعد على تحسين نوعية النوم حتى إذا كانت ساعات نومك أقل.

ابقِ رطبة خلال فترة الإفطار

على الرغم من الصيام، تأكدي من ترطيب جسمك خلال ساعات الإفطار والسحور عن طريق شرب كمية كافية من الماء وتناول طعام متوازن. الجفاف وسوء التغذية يمكن أن يؤثران سلبًا على نومك.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بنوم هادئ وصحي خلال شهر رمضان وتحقيق التوازن بين الصيام والنوم بشكل مناسب.