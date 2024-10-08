هذه الأعراض تدل على نقص فيتامين هام بالجسم

الوكيل الإخباري- للحفاظ على توازن فيتامين B1 بالجسم، من الضروري معرفة أسباب نقصه ومحاولة تجنبها قدر المستطاع، حسبما ذكرت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا، أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة.



أسباب وأعراض نقص فيتامين B1

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