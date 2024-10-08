 
الثلاثاء 2024-10-08 09:45 ص
 

هذه الأعراض تدل على نقص فيتامين هام بالجسم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   للحفاظ على توازن فيتامين B1 بالجسم، من الضروري معرفة أسباب نقصه ومحاولة تجنبها قدر المستطاع، حسبما ذكرت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا، أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة.

أسباب وأعراض نقص فيتامين B1

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- وجود مشكلة في البكتيريا النافعة بالأمعاء.

- التعرض للإجهاد.

- استهلاك بعض الأكلات والمشروبات.

وأضافت أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي أن توازن مستويات فيتامين B1 يتوقف على سلامة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء.

وأوضحت أن الإجهاد يتسبب في نقص معدن الماغنسيوم، الذي يحسن قدرة الجسم على امتصاص فيتامين B1 من مصادره الطبيعية.

وأوصت يلينا بطهي الأسماك جيدًا، لأن تناولها نيئًا من أسباب نقص فيتامين B1 بالجسم، مضيفةً أن من أبرز أعراضه:

- التهيج.

- ضعف الذاكرة.

- تشتت الانتباه.

- التعب السريع.

- اضطرابات النوم.

- ضعف العضلات.

- الشعور بوخز في أصابع القدمين.

- الصداع.

- سرعة ضربات القلب.

- ضيق التنفس.

- تورم الجسم.

- الإمساك المزمن.

- الغثيان المستمر.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن القهوة والشاي ، لأن هذه المشروبات تؤدي إلى انخفاض فيتامين B1 والماغنسيوم بالجسم.

 
gnews

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