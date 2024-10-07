هل الزيتون يزيد الوزن .. حقيقة أم خرافة؟

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الوكيل الإخباري- يقبل الكثيرون على تناول الزيتون المخلل، لأنه يعد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، حيث يتردد إنه مفيد للغاية في فقدان الوزن، فما حقيقة ذلك؟ اضافة اعلان





هل الزيتون المخلل يزيد الوزن؟

بالفعل قد يؤثر الزيتون على الوزن، وذلك بفضل انخفاض السعرات الحرارية به، حيث يحتوي الزيتون الأسود أو الأخضر الكامل على كثافة من السعرات الحرارية تبلغ 1-1.5 سعرة حرارية في كل واحدة، مما يؤدي إلى تعزيز فقدان الوزن، حيث تميل هذه الأطعمة إلى مساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول وبسعرات حرارية.



كما يحتوي الزيتون أيضًا على دهون صحية غير مشبعة، والتي تختلف عن الدهون المشبعة والمتحولة بسبب تركيبها الكيميائي، حيث تحتوي جميع الدهون على نفس الكمية من السعرات الحرارية، لكن الدهون غير المشبعة تؤثر على جسمك بشكل مفيد، فقد يؤدي استبدال الكربوهيدرات والدهون الأخرى في نظامك الغذائي بالدهون الأحادية غير المشبعة إلى تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القل، حيث توجد الدهون الأحادية غير المشبعة في الأطعمة مثل الزيتون والمكسرات والأفوكادو والزيوت النباتية.



و تربط بعض الأبحاث الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة مباشرة بفقدان الوزن، حيث قارنت دراسة استمرت 60 يومًا على 32 امرأة الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة مع الأنظمة الغذائية العادية. أدى النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة إلى فقدان الوزن بما يصل إلى 1.9 كجم، بالإضافة إلى انخفاض كتلة الدهون ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر.