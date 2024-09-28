4 طرق للتخلص من الأملاح الزائدة في جسمك

لماذا يحتاج جسمك إلى الصوديوم؟
يعد الصوديوم ضروريًا للصحة العامة، فهو يساعد في:
عمل الأعصاب: يلعب دورًا حيويًا في توصيل الإشارات العصبية.
انقباض العضلات: يساهم في انقباض واسترخاء العضلات بشكل سليم.
توازن السوائل: يساعد في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم.
إذا شعرت بالانتفاخ نتيجة تناول الكثير من الملح، إليك بعض النصائح من خبراء موقع EatingWell لمساعدتك في التخلص من الصوديوم الزائد:
2. زيادة تناول البوتاسيوم
4. ضعي الملح بعيدًا
-
أخبار متعلقة
-
7 وصفات تقليدية بسيطة لتخفيف آلام الحلق فورًا
-
دراسة: التوت والشاي يحاربان الخرف
-
علامات تحذيرية تنذر بنوبة قلبية
-
كمية الزبدة التي ينصح بتناولها في اليوم
-
دواء جديد لعلاج سمنة الأطفال- ما مدى فعاليته؟
-
يجعلك أكبر سناً.. هذا العنصر الغذائي يسرّع العمر البيولوجي
-
فائدة صحية مذهلة لفيتامين "د" لدى الأطفال
-
فوائد سم نحل العسل