4 طرق للتخلص من الأملاح الزائدة في جسمك

الوكيل الإخباري- يعتبر الملح (أو الصوديوم) مكونًا لذيذًا وضروريًا لوظائف الجسم، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

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لماذا يحتاج جسمك إلى الصوديوم؟

يعد الصوديوم ضروريًا للصحة العامة، فهو يساعد في:



عمل الأعصاب: يلعب دورًا حيويًا في توصيل الإشارات العصبية.

انقباض العضلات: يساهم في انقباض واسترخاء العضلات بشكل سليم.

توازن السوائل: يساعد في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم.



إذا شعرت بالانتفاخ نتيجة تناول الكثير من الملح، إليك بعض النصائح من خبراء موقع EatingWell لمساعدتك في التخلص من الصوديوم الزائد:

1. اشربي المزيد من الماء

2. زيادة تناول البوتاسيوم