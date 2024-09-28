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4 طرق للتخلص من الأملاح الزائدة في جسمك

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 03:21 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر الملح (أو الصوديوم) مكونًا لذيذًا وضروريًا لوظائف الجسم، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

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لماذا يحتاج جسمك إلى الصوديوم؟
يعد الصوديوم ضروريًا للصحة العامة، فهو يساعد في:

عمل الأعصاب: يلعب دورًا حيويًا في توصيل الإشارات العصبية.
انقباض العضلات: يساهم في انقباض واسترخاء العضلات بشكل سليم.
توازن السوائل: يساعد في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم.

 إذا شعرت بالانتفاخ نتيجة تناول الكثير من الملح، إليك بعض النصائح من خبراء موقع EatingWell لمساعدتك في التخلص من الصوديوم الزائد:

 

1. اشربي المزيد من الماء
2. زيادة تناول البوتاسيوم

3. الحركة
4. ضعي الملح بعيدًا

 
gnews

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