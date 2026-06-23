5 مشروبات طبيعية قد تساعد في تنظيم ضربات القلب

ويُعد الماء الخيار الأفضل للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل الجهد الواقع على القلب، فيما يتميز شاي الماتشا والكركديه بخصائص مضادة للأكسدة قد تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
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