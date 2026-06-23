5 مشروبات طبيعية قد تساعد في تنظيم ضربات القلب

الوكيل الإخباري- يمكن لبعض المشروبات أن تدعم صحة القلب وتساعد على تنظيم معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم، أبرزها الماء، وشاي الماتشا، ومشروبات الإلكتروليتات، وشاي الكركديه، وشاي البابونج.

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ويُعد الماء الخيار الأفضل للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل الجهد الواقع على القلب، فيما يتميز شاي الماتشا والكركديه بخصائص مضادة للأكسدة قد تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.