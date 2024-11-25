6 أسباب لآلام القفص الصدري

الوكيل الإخباري- آلام القفص الصدري تعد من الشكاوى الشائعة التي قد تصيب أي شخص في أي مرحلة عمرية، وقد تكون الآلام ناتجة عن مشكلات بسيطة أو قد تشير إلى حالات أكثر خطورة تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، ويقدم الدكتور أحمد توفيق، استشاري طب وجراحة العظام، شرحاً تفصيلياً حول ستة أسباب شائعة لهذه الآلام وكيفية التعامل معها.

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