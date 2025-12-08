6 أطعمة ومكملات تجنّب تناولها مع فيتامين D

- الأطعمة الغنية بالألياف: الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه قد تقلل امتصاص الفيتامين، لذا يُنصح بتناوله مع وجبة صغيرة تحتوي دهونًا صحية أو في وقت آخر.
- الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك: المكسرات، البذور والحبوب الكاملة قد تعيق امتصاص الكالسيوم، ما قد يقلل فعالية فيتامين D. يُفضل الفصل بين تناولهما لمدة ساعة أو ساعتين.
- الوجبات أو المكملات عالية الكالسيوم: تناول جرعات كبيرة من الكالسيوم مع فيتامين D دفعة واحدة قد يخل بالتوازن ويزيد خطر حصوات الكلى.
- مكملات فيتامين A بجرعات عالية: قد تتداخل مع امتصاص فيتامين D، لذا يُفضل تجنب الجرعات الكبيرة أو مراجعة محتوى الفيتامينات المتعددة.
- مكملات المغنيسيوم بكميات كبيرة جدًا: رغم أهميته، قد تسبب الجرعات العالية اضطرابات هضمية عند تناولها مع فيتامين D.
- أدوية خافضات الكولسترول من نوع "مُرتبطات أحماض الصفراء": مثل cholestyramine وcolesevelam قد تمنع امتصاص الفيتامين، لذا يُنصح بتناوله قبل 2–4 ساعات من الدواء.
