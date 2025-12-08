الإثنين 2025-12-08 02:46 م

6 أطعمة ومكملات تجنّب تناولها مع فيتامين D

الإثنين، 08-12-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-   يشدد الخبراء على أهمية توقيت تناول فيتامين D لضمان امتصاصه الكامل، محذرين من بعض الأطعمة والمكملات التي قد تقلل فعاليته:

 - الأطعمة الغنية بالألياف: الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه قد تقلل امتصاص الفيتامين، لذا يُنصح بتناوله مع وجبة صغيرة تحتوي دهونًا صحية أو في وقت آخر.
- الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك: المكسرات، البذور والحبوب الكاملة قد تعيق امتصاص الكالسيوم، ما قد يقلل فعالية فيتامين D. يُفضل الفصل بين تناولهما لمدة ساعة أو ساعتين.
- الوجبات أو المكملات عالية الكالسيوم: تناول جرعات كبيرة من الكالسيوم مع فيتامين D دفعة واحدة قد يخل بالتوازن ويزيد خطر حصوات الكلى.
- مكملات فيتامين A بجرعات عالية: قد تتداخل مع امتصاص فيتامين D، لذا يُفضل تجنب الجرعات الكبيرة أو مراجعة محتوى الفيتامينات المتعددة.
- مكملات المغنيسيوم بكميات كبيرة جدًا: رغم أهميته، قد تسبب الجرعات العالية اضطرابات هضمية عند تناولها مع فيتامين D.
- أدوية خافضات الكولسترول من نوع "مُرتبطات أحماض الصفراء": مثل cholestyramine وcolesevelam قد تمنع امتصاص الفيتامين، لذا يُنصح بتناوله قبل 2–4 ساعات من الدواء.

 

ويؤكد الخبراء أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي عند تناول عدة مكملات لضمان السلامة وتحقيق أقصى استفادة من فيتامين D.

 

ارم نيوز 

 
 


