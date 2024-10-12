7 علامات مبكرة تشير إلى مشكلات المرارة

أعراض تشير لوجود مشكلة في المرارة
تشترك حالات المرارة والقناة الصفراوية في أعراض مشابهة وتشمل هذه:
1- الألم: يحدث عادة في الجزء الأوسط إلى العلوي الأيمن من البطن.
2- الغثيان أو القيء: قد يسبب مرض المرارة المزمن مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض والغازات.
3- الحمى أو القشعريرة: قد يشير ذلك إلى وجود عدوى ويجب علاجها فورًا.
4- الإسهال المزمن: يُعرف بأنه براز رخو أو مائي يحدث أكثر من 3مرات أو أكثر يوميًا ويستمر لمدة 4 أسابيع أو أكثر.
5- اليرقان: يتميز باصفرار الجلد، وقد يكون أحد أعراض وجود كتلة أو حصى في القناة الصفراوية المشتركة.
6- شذوذ البراز: البراز ذو اللون الفاتح هو أحد الأعراض المحتملة لانسداد القناة الصفراوية الشائعة.
7- تغير لون البول: يعد البول الداكن أحد الأعراض المحتملة لانسداد القناة الصفراوية الشائعة.
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