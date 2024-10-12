 
السبت 2024-10-12 12:05 م
 

7 علامات مبكرة تشير إلى مشكلات المرارة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   ألم المرارة من المشاكل الصحية الشائعة، ويمكن أن تكون خفيفة ومتقطعة أو شديدة جدًا ومتكررة، وقد يبدأ بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الظهر والصدر.اضافة اعلان


أعراض تشير لوجود مشكلة في المرارة
تشترك حالات المرارة والقناة الصفراوية في أعراض مشابهة وتشمل هذه:

1- الألم: يحدث عادة في الجزء الأوسط إلى العلوي الأيمن من البطن.

2- الغثيان أو القيء: قد يسبب مرض المرارة المزمن مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض والغازات.

3- الحمى أو القشعريرة: قد يشير ذلك إلى وجود عدوى ويجب علاجها فورًا.

4- الإسهال المزمن: يُعرف بأنه براز رخو أو مائي يحدث أكثر من 3مرات أو أكثر يوميًا ويستمر لمدة 4 أسابيع أو أكثر.

5- اليرقان: يتميز باصفرار الجلد، وقد يكون أحد أعراض وجود كتلة أو حصى في القناة الصفراوية المشتركة.

6- شذوذ البراز: البراز ذو اللون الفاتح هو أحد الأعراض المحتملة لانسداد القناة الصفراوية الشائعة.

7- تغير لون البول: يعد البول الداكن أحد الأعراض المحتملة لانسداد القناة الصفراوية الشائعة.
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