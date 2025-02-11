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"عين على القدس" يناقش تداعيات تصريحات ترامب والموقف الأردني والدولي تجاهها
بمساحة 200 دونم .. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء حديقة عامة جديدة في المفرق
رئيس الوزراء يعلن عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة في المملكة
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للأردنيين.. سعر أونصة الذهب اليوم 2085 دينار
محلل يصف زيارة الملك إلى واشنطن بالأخطر والأهم
زيارة تاريخية للملك إلى واشنطن وسط ظروف صعبة
فلسطين
فلسطين
مظاهرات في إسرائيل تطالب بإكمال الصفقة وجدل حول أهداف نتنياهو
ترامب: لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 من الأسرى من غزة
مخاوف وشكوك عقب قرار القسام
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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والقنوات الناقلة
عاجل : النصر يتلقى دفعة معنوية جديدة قبل مواجهة الأهلي في الدوري السعودي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
أكاديمية جورامكو توقع اتفاقية شراكة مع FSTC-أوروبا لإطلاق مجموعة جديدة من البرامج التدريبية
اتفاقية تعاون بين شركة تطوير العقبة و"المركزية تويوتا" لتطوير معرض سيارات ومركز صيانة إقليمي في مدينة العقبة
نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع محفظة UWallet الرائدة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي
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