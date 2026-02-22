7 مشروبات لمقاومة العطش في رمضان

11:23 ص

الوكيل الإخباري- مع حلول شهر رمضان، يزداد شعور الصائمين بالعطش، خاصة خلال الأيام الطويلة والحارة. لذا يصبح اختيار المشروبات المناسبة وتنظيم وجبتي الإفطار والسحور أمرًا أساسيًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة صحية أكّدتها التوصيات الطبية الحديثة. اضافة اعلان





مشروبات لمقاومة العطش في رمضان



إليك 7 مشروبات تساعد على مقاومة العطش خلال رمضان، وتحافظ على ترطيب الجسم لأطول فترة ممكنة، وفقًا لتوصيات Mayo Clinic وHarvard Medical School.



1. الماء

يعد الماء أهم مشروب للحفاظ على الترطيب خلال رمضان، إذ يقلل الشعور بالعطش ويساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية. يُفضل تناول ما لا يقل عن لترين يوميًا موزعة بين وجبتي الإفطار والسحور.



2. اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من الماء تصل إلى نحو 88%، إضافة إلى غناه بالمعادن والفيتامينات. كما يمنح شعورًا بالشبع والطاقة، ويساعد على تقليل الإحساس بالعطش خلال ساعات الصيام.



3. ماء جوز الهند

يساعد ماء جوز الهند على إمداد الجسم بالسوائل والفيتامينات بعد ساعات طويلة من الصيام. يُفضّل تناوله طازجًا وعدم تركه معرضًا للهواء لفترات طويلة للحفاظ على قيمته الغذائية.



4. شاي الزنجبيل الدافئ

يُعد شاي الزنجبيل الدافئ من المشروبات المناسبة بعد الإفطار أو خلال السحور، إذ يساعد على تحسين عملية الهضم، ويُسهم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.



5. الحليب والتمر

يُعد هذا المشروب التقليدي من أفضل الخيارات في رمضان، إذ يجمع بين الترطيب والطاقة والعناصر الغذائية المهمة. ويمكن تناوله في السحور كخيار مغذٍ يساعد على دعم الجسم خلال ساعات الصيام.



6. قمر الدين

قمر الدين مشروب شعبي في مصر وبلاد الشام، يُحضّر من معجون المشمش المجفف. يتميز بطعمه المنعش، ويساعد على تعويض جزء من السوائل المفقودة خلال الصيام عند تناوله باعتدال.



7. العرقسوس

العرقسوس من المشروبات الرمضانية المفضلة، ويساعد على مقاومة العطش وترطيب الجسم. ومع ذلك، يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





