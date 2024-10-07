9 أعراض للسكتة الدماغية عند النساء

الوكيل الإخباري- تعتبر السكتة الدماغية عند النساء من الأمراض الخطيرة المهددة للحياة، حيث تسبب مجموعة من الأعراض المزعجة التي تستدعي فور ظهورها زيارة الطبيب المختص، قبل تطورها لخطر الوفاة.



أعراض السكتة الدماغية عند النساء

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