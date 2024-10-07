9 أعراض للسكتة الدماغية عند النساء

أعراض السكتة الدماغية عند النساء
على الرغم من أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، إلا أن الإناث لديهن خطر أعلى للتعرض لمضاعفات السكتة الدماغية، وخطر الوفاة بسببها، حيث تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن واحدة من كل 5 نساء أمريكيات تصاب بسكتة دماغية.
كما أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع المخاطر على مدى الحياة بين الإناث هو أنهن يملن إلى العيش لفترة أطول من الذكور، لكن لدى الإناث أيضًا عوامل خطر أخرى، مثل الحمل واستخدام وسائل منع الحمل.
تشمل أعراض السكتة الدماغية عند النساء ما يلي:
- صعوبة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.
- ضعف في الوجه والأطراف، على الأرجح في جانب واحد من الجسم.
- صعوبة مفاجئة في التحدث أو الفهم.
- صداع مفاجئ وشديد بدون سبب معروف.
- الدوخة المفاجئة، وصعوبة المشي، أو فقدان التوازن.
- الغثيان أو القيء.
- ضيق في التنفس.
- الإغماء أو فقدان الوعي.
- الضعف العام.
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