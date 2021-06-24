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الخميس، 24-06-2021 01:38 م

أجمل الحدائق الوطنية في إيطاليا - صور

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الوكيل الإخباري - عند السفر إلى إيطاليا، ربما لا يخطر ببال كثيرين أن أراضيها غنيّة بالمتنزهات الوطنية.

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حديقة "دولوميتي بيلونيسي" الوطنيّة

تعدّ حديقة "دولوميتي بيلونيسي" الوطنيّة بمثابة "الجوهرة"، إذ تتعدّد الروائع الطبيعيّة فيها، تقع الحديقة في منطقة "فينيتو"، بإيطاليا، مع هيمنة الجبال الشاهقة على محيطها، وجاذبيّة النشاطات فيها، من المشي في جوّ رائع وتنشّق الهواء الجبلي.

حديقة "غران باراديسو" الوطنيّة


كانت وظيفة الحديقة في الأصل أرض صيد خاصّة بالملك، وهي نمت منذ أيّامها الأولى، وتوسّعت مهمتها في حماية جبال الألب.
المناظر الطبيعية الواقعة شمال غربي إيطاليا مبهرة، فيما يتخذ المتنزه اسمه من جبل "غران باراديسو" المثير للإعجاب. المناظر البانورامية الشاملة جبال الألب مذهلة، وتجعل هذه الحديقة الوطنية الجميلة تستحق الزيارة.

 

حديقة "ستلفيو" الوطنيّة

حديقة "ستلفيو" الوطنيّة عبارة عن مروج مليئة بالأزهار وغابات مورقة وجبال الألب التي لا تقهر والتي تصنع الخلفيّة بصورة مذهلة.
في الصيف، تنبض الحديقة بالحياة، مع ظهور ألوان مختلفة من كل زاوية؛ تتلألأ الجبال والأنهار الجليدية البيضاء المغطاة بالثلوج تحت أشعّة الشمس، بينما تتفتّح الأزهار الصفراء الزاهية وسط الأعشاب والغابات الخضراء التي تغطي المتنزه.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

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