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الأربعاء، 16-02-2022 04:29 م

أشهر أماكن التسوق في باريس

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الوكيل الإخباري - التسوق في باريس هو أكثر تجربة استثنائية، خاصة إذا كنت من محبي التسوق، من الحقائب الأنيقة إلى الأحذية والفساتين الفخمة والإكسسوارات الرائعة.

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في الآتي، أفضل أماكن التسوق الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس :

 

بوليفارد سان جيرمان
يقع بوليفارد سان جيرمان الشهير على طول الدائرة السابعة في قلب منطقة سان جرمان دي بري، وهو المكان الذي تحتاج إلى التوجه إليه للحصول على أفضل أماكن التسوق في باريس. يبدأ من نهر السين ويضم جميع متاجر الديكور المنزلي ومحلات الأزياء ومتاجر الأطعمة الذواقة. في الصيف، يجذب منظر الأشجار الخضراء المورقة والمباني الباريسية الجميلة المحيطة بالموقع.

 

شارع دو كوميرس

ليس هناك ندرة في أماكن التسوق في باريس، وستدرك ذلك في اللحظة التي تخطو فيها إلى شارع التسوق الجميل هذا. من المحلات التجارية الشهيرة إلى البوتيكات الصغيرة، يحتوي هذا المكان على مجموعة ممتازة من المتاجر لأفضل التسوق في باريس خلال 2022.

 

شارع دي ريفولي

يقع على طول حدائق التويلري الجميلة ومتحف اللوفر الشهير ، شارع دي ريفولي هو من بين أفضل أماكن التسوق في باريس. مع وجود العديد من المتاجر والمحلات، سيكون من الصعب عليك زيارة كل مكان.

 

بوليفارد هوسمان

يمكن العثور على أفضل المحلات التجارية في باريس في قلب المدينة مباشرةً، في شارع بوليفارد هوسمان الشهير. من غاليري لافاييت الشهير إلى متجر Printemps، ستصادف جميع المتاجر الراقية هنا. هذا بالتأكيد هو أفضل مكان للزيارة إذا كانت الموضة وإكسسوارات ديكور المنزل ومستحضرات التجميل موجودة في قائمتك.

 

سيدتي

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