أشهر الأماكن السياحية في القصيم السعودية

الوكيل الإخباري - تعتبر القصيم من أهم مدن الجذب السياحي؛ حيث إنها تضم عدداً كبيراً من المعالم الشهيرة والأماكن التي لها تراث سعودي، بل إنها من أجمل المدن السياحية في الوطن العربي؛ فهي تتميز بمناخ صحراوي فيكون الصيف طويلاً وحاراً والشتاء قصيراً ولطيفاً.

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أشهر الأماكن السياحية في القصيم :

قلعة جدعية التراثية



من أهم القلاع والمباني السياحية الرائعة في القصيم، وتبلغ مساحة هذه القلعة أكثر من 6000 متر مربع وتضم عدداً من المباني والمرافق التراثية ومنها السوق الشعبي وبيت الجدة، وأيضاً تحتوي على الكثير من الغرف التراثية المميزة والقلعة الرئيسية يمتد ارتفاعها لأكثر من 10 أمتار ولا تنسَ زيارة المسجد لأنها نموذج رائع للتراث السعودي، فهو واحد من النماذج الهامة والتراثية من أفضل الأماكن السياحية الموجودة في القصيم.

متنزه الأمير فيصل بن بندر

تميز متنزه الأمير فيصل بن بندر في القصيم بأنه ذو مساحات خضراء كبيرة والتي تغطيها بشكل كامل، كما يقام في المتنزه العديد من الفعاليات الرائعة والخاصة بجميع المناسبات سواء العامة والأعياد، كما يحتوي على مناطق ألعاب مخصصة للأطفال والكثير من المنتجات التي يتم بيعها والوجبات السريعة والتسالي وغيرها.



بيت البسام التراثي

يقع بيت البسام في عنيزة ويغطي مساحة 3,500 متر مربع، وقد تم بناؤه في العام 1955 باستخدام تقنيات الإضاءة والتهوية النجدية التقليدية تميز سقف المبنى بالفخامة، كما تميز أسلوب العمارة النجدي بطوب اللبن البارد، وقد ساد في الريف السعودي على مدى مئات السنين، يحتوي المنزل على 30 غرفة موزعة على طابقين، كما يمكن للزوار الاستمتاع بالحرف القديمة والمأكولات التقليدية.



متنزه جاردن تلنتس الطيور

من أفضل وأهم المعالم التي توجد في إمارة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر من أكبر المحميات الطبيعية لطيور الزينة في المملكة ويحيط بها الكثير من الأشجار والمساحات الخضراء الرائعة والمتميزة، كما تشتمل على (500 ) طير نادر و(40) نوعاً من الطيور المميزة، وتم تصنيفه بأنه من أهم وأكثر الأماكن التي تجذب إليها جميع السائحين من جميع المدن.



المصدر - سيدتي













