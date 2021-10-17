أضرار رجيم الموز واللبن كبيرة على الصحة

الوكيل الإخباري - لا شكّ أن كل رجيم ونظام غذائي يهدف إلى خسارة الوزن بطريقة سريعة، يحمل بعض الأضرار التي قد تكون مؤذية وهذا الأمر ينطبق على رجيم الموز واللبن الذي لا ينصح به لأكثر من أسبوع في حال كانت المرأة لا تعاني من أي مشاكل صحية تذكر، وبعد استشارة الطبيب.

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أضرار رجيم الموز واللبن

وحول أضرار رجيم الموز واللبن تشير الاختصاصية: "في حين أن رجيم الموز والحليب له خصائص عديدة لإنقاص الوزن، ولكن يجب الحذر من بعض الأضرار والآثار الجانبية له؛ كونه يفتقد للكثير من السكريات اللازمة للجسم لمدّه بالطاقة المطلوبة فتكرار هذا الرجيم يعمل على تقليل نسبة السكر بالدم. كما أنّه لا يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية كالبروتينات والتي توجد في البقوليات واللحوم.

تكرار ريجيم الموز باللبن يُفقد الجسم العديد من العناصر مثل الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها، مما قد يلحق بالإنسان أضراراً صحية جسيمة. من أهم أضرار رجيم الموز واللبن أنه يسبّب سرعة إنقاص الجسم للوزن، وهذا يؤدي إلى فقد الجسم الكثير من الماء دفعة واحدة، مما يُفقد الجلد رطوبته، فتظهر عليه تشققات وترهلات. دور هذا النظام الغذائي بإنقاص الوزن بشكل سريع يؤدي لاحقاً إلى سرعة زيادة الوزن إلى الضعف، فيبدو الشخص الذي لجأ إلى هذا النظام الغذائي وكأنه لم يقم بأي شيء.

قد يتسبّب بفقدان القدرة على التحكم في توازن الجسم والشعور بالضعف نتيجة انخفاض كمية السعرات الحرارية الداخلة للجسم، وهو ما يوجب التوقف عن اتباع الرجيم على الفور.

يُمنع بتاتاً متابعة رجيم الموز واللبن لأكثر من 4 أيام. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ افتقاده للحديد وبعض الفيتامينات المهمة للجسم تجعل أضراره كبيرة، لذلك يُمنع هذا الرجيم للنساء أثناء الدورة الشهرية.

المصدر- سيدتي

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