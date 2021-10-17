الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

قطر: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

الأحد، 17-10-2021 04:37 م

أضرار رجيم الموز واللبن كبيرة على الصحة

12280


الوكيل الإخباري - لا شكّ أن كل رجيم ونظام غذائي يهدف إلى خسارة الوزن بطريقة سريعة، يحمل بعض الأضرار التي قد تكون مؤذية وهذا الأمر ينطبق على رجيم الموز واللبن الذي لا ينصح به لأكثر من أسبوع في حال كانت المرأة لا تعاني من أي مشاكل صحية تذكر، وبعد استشارة الطبيب.

اضافة اعلان

 

أضرار رجيم الموز واللبن
وحول أضرار رجيم الموز واللبن تشير الاختصاصية: "في حين أن رجيم الموز والحليب له خصائص عديدة لإنقاص الوزن، ولكن يجب الحذر من بعض الأضرار والآثار الجانبية له؛ كونه يفتقد للكثير من السكريات اللازمة للجسم لمدّه بالطاقة المطلوبة فتكرار هذا الرجيم يعمل على تقليل نسبة السكر بالدم. كما أنّه لا يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية كالبروتينات والتي توجد في البقوليات واللحوم.

 

تكرار ريجيم الموز باللبن يُفقد الجسم العديد من العناصر مثل الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها، مما قد يلحق بالإنسان أضراراً صحية جسيمة. من أهم أضرار رجيم الموز واللبن أنه يسبّب سرعة إنقاص الجسم للوزن، وهذا يؤدي إلى فقد الجسم الكثير من الماء دفعة واحدة، مما يُفقد الجلد رطوبته، فتظهر عليه تشققات وترهلات. دور هذا النظام الغذائي بإنقاص الوزن بشكل سريع يؤدي لاحقاً إلى سرعة زيادة الوزن إلى الضعف، فيبدو الشخص الذي لجأ إلى هذا النظام الغذائي وكأنه لم يقم بأي شيء.

 

قد يتسبّب بفقدان القدرة على التحكم في توازن الجسم والشعور بالضعف نتيجة انخفاض كمية السعرات الحرارية الداخلة للجسم، وهو ما يوجب التوقف عن اتباع الرجيم على الفور.
يُمنع بتاتاً متابعة رجيم الموز واللبن لأكثر من 4 أيام. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ افتقاده للحديد وبعض الفيتامينات المهمة للجسم تجعل أضراره كبيرة، لذلك يُمنع هذا الرجيم للنساء أثناء الدورة الشهرية.

 

المصدر- سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
افافا

فوائد تأمين السفر خلال الرحلات

5f

أبرز المواقع التي يمكنك زيارتها في عجلون -صور وفيديو

12109

طرق التغلب على مخاوف السفر بمفردك

santiago-de-los-caballeros

أماكن سياحية في سانتياغو

5a594c3728eecc67008b4d0f

خبير يقدم نصيحة للتخلص من إرهاق الرحلات الجوية

allitalia-shutterstock_1829008946-1024x768

74 سنة من الخدمة.. شركة الطيران الإيطالية أليتاليا تتوقف عن العمل