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الأحد، 18-07-2021 03:38 م

أفضل الأماكن السياحية في حفر الباطن بالسعودية

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الوكيل الإخباري - حفر الباطن من المدن السعودية وتقع بالتحديد في المنطقة الشرقية في الجزء الشمالي الشرقي للمملكة العربية السعودية، وهي تتبع محافظات المنطقة الشرقية، سميت حفر الباطن بهذا الاسم نسبة إلى كونها مدينه غنية بآبار المياه حيث إنها تقع في نقطة التقاء وادي الباطن مع وادي الفليج، لذلك فإنها تستقطب العديد من السياح للاستمتاع بمشاهدة الأماكن السياحية في حفر الباطن.

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أفضل الأماكن السياحية في حفر الباطن سعودية :

 

متحف العسيرة في حفر الباطن


من أشهر وأفضل المعالم السياحية بالمنطقة الشرقية، يقع المتحف بمبنى تابع لسكن المالك ويتكون من ثلاث قاعات تتوفر فيها عدد كبير من أصناف القطع التراثية ويرتبط بالقاعات الثلاثة ساحة كبيرة فمن خلال هذا المتحف ستتمكن من التعرف على حضارة وتاريخ حفر الباطن، وهناك الكثير من المقتنيات التي تعبر عن حضارة المدينة وتشتمل معروضات المتحف على أدوات القهوة مثل الدلال والمحاميس والفناجيل والبيالات وأباريق الشاي إضافة إلى منفاخ وتضم المعروضات نموذجاً لعملية استخراج الماء من البئر بالطرق القديمة كما تشتمل المعروضات على عدد من الجلديات والمنسوجات والبنادق والسيوف والجنابي بالإضافة إلى عدد من الكتب القديمة.

 

مدينة بودل لاند الترفيهية في حفر الباطن

تضم المدينة أو الحديقة عدداً كبيراُ من وسائل الجذب والألعاب الترفيهية التي تصلح لقضاء يوم مميز برفقة العائلة والأصدقاء، فهي تضم عدداً كبيراً من المرافق التي تساعدكم على قضاء وقت ممتع بالإضافة لوجود عدد من الألعاب الترفيهية، كما أن الحديقة مليئة بالكثير من المساحات الخضراء وتشهد الكثير من الفعاليات والعروض والمسابقات، وتضم الحديقة عدداً من المطاعم والمقاهي لكي تحظى بوجبة رائعة مع أسرتك، كما تضم "بودل لاند" بحيرة اصطناعية واسعة توفر ممارسة رياضة التجديف، إذا كنت من عشاق هذه الرياضة يمكنك استئجار أحد القوارب والاستمتاع في التجديف.

حديقة الأمير سلطان في حفر الباطن

تعد من أجمل الحدائق الموجودة في حفر الباطن، تبلغ مساحتها 50 ألف متر ويزورها يومياً عدد كبير من المواطنين فهي متنفس العائلات ويزورها المواطنون من كافة أنحاء السعودية؛ حيث إن الناس يستمتعون كثيراً بالخدمات التي تقدمها هذه الحديقة فيوجد ممرات مخصصة للمشي كما تضم الحديقة العديد من المرافق الترفيهية منها منطقة ألعاب مخصصة للأطفال وأماكن جلوس مريحة ومظللة ومواقف مخصصة للسيارات.

متنزه أبو موسى الأشعري

من أشهر المتنزهات والأكثر زيارة من قبل مواطني مدينة حفر الباطن كما يقصدها عدد كبير من السياح. وتضم الحديقة عدداً كبيراً من الملاعب المخصصة للأطفال.

المصدر - سيدتي


 




 

 


 

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