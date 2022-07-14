الخميس 14-07-2022
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الخميس، 14-07-2022 02:31 م

أفضل الأنشطة التي يمكنك تجربتها خلال سفركِ إلى قبرص



الوكيل الإخباري - تعد قبرص واحدةً من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث يزورها أكثر من 3 ملايين زائر كل عام، ويشتهر هذا البلد المشمس بالطعام القبرصي اللذيذ، والشواطئ الرملية والتراث الأثري.

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حديقة أيا نابا للنحت
تم افتتاح متحف النحت في الهواء الطلق عام 2014، ويضم أعمالًا لأكثر من 50 نحاتًا دوليًا، شاركوا جميعًا في ندوة النحت السنوية التي تنظمها بلدية أيا نابا.
وتقع حديقة النحت على مساحة تزيد عن 20000 متر مربع، وتتمتع بموقع رائع يطل على البحر.

 

صخرة أفروديت
تعد من أشهر مناطق الجذب في قبرص، ويمكن العثور عليها على الطريق من بافوس إلى ليماسول، وغالبًا ما يشار إليها باسم Petra tou Romiou، والتي تعني صخرة الرومان.
تقول الأسطورة المحلية إن الإلهة أفروديت ولدت هنا، وعلى أي حال إنه مشهد جميل للاستمتاع به من الشاطئ، ولا يسمح لكِ بتسلق الصخرة، ومن الأفضل عدم السباحة في البحر هناك لأن التيارات قوية.

 

صخرة أفروديت
تعد من أشهر مناطق الجذب في قبرص، ويمكن العثور عليها على الطريق من بافوس إلى ليماسول، وغالبًا ما يشار إليها باسم Petra tou Romiou، والتي تعني صخرة الرومان.
تقول الأسطورة المحلية إن الإلهة أفروديت ولدت هنا، وعلى أي حال إنه مشهد جميل للاستمتاع به من الشاطئ، ولا يسمح لكِ بتسلق الصخرة، ومن الأفضل عدم السباحة في البحر هناك لأن التيارات قوية.

 

موقع كوريون الأثري
من بين جميع المعالم القبرصية، تعد مدينة كوريون واحدة من المعالم المفضلة، إنها ذات موقع رائع بجوار البحر، وعادة ما يكون غير مزدحم للغاية، إذ يقع غرب ليماسول على الطريق المؤدي إلى بافو، ويعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد وتم توسيعه في القرن الثاني الميلادي.

 

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