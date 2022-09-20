أفضل الأوقات لأخذ الإجازة للسفر

الوكيل الإخباري - يحتاج أي شخص يريد السفر أن يستمتع بوقته دون ضجة أو ازدحام والشعور بالهدوء طوال فترة التواجد بالوجهة السياحية ليستطيع التجول داخلها بالطريقة المثالية، لذا يمكن تحديد أفضل الأوقات لأخذ إجازة للسفر في الخطوات التالية.

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خارج الموسم

تقريبًا لكل وجهة سفر خارج الموسم، وهي خارج الموسم لسبب ما عادة، لأن الطقس سيئ للغاية لدرجة أن المسافر لن يتمكن من تجربة مناطق الجذب الرئيسية في بعض المواقع، تكون الأيام قصيرة جدًا في الشتاء وهناك القليل من الأنشطة للمشاركة فيها أو مشاهدة المعالم بعد حلول الظلام، ولكن على الرغم من ذلك تكون تكون أسعار تذاكر الطيران وغرف الفنادق أرخص أسعارها في العام، ولكن قد تكون مناطق الجذب السياحي قد خفضت ساعات العمل أو حتى لا تكون مفتوحة على الإطلاق تحسباً لانخفاض الطلب.

موسم الكتف

في حين أن المسافرين الأذكياء وذوي الخبرة والمغامرين قد يستمتعون برحلة خلال غير موسمها، إلا أنه بالنسبة لمعظم الناس، هناك خيار أفضل من خلال السفر في موسم الكتف.

موسم الكتف

هو الوقت بين موسم الذروة وغير موسمها عندما تكون نفقات الإقامة والسفر معتدلة والطقس يمكن التحكم فيه، كما هو الحال مع غير موسمها، يختلف موسم الكتف حسب الموقع، قد يحدث أيضًا أكثر من مرة في السنة، على سبيل المثال في العديد من الوجهات الأوروبية، يحدث موسم الكتف في كل من الربيع وأوائل الخريف، بالإضافة إلى توفير المال، فإن السفر في موسم الكتف يعني تجنب أسوأ الحشود.

اعتبارات العمل

لا ينصح بتحديد موعدًا للرحلة السياحية خلال أوقات الذروة أو الموسم المزدحم، حتى إذا تمت الموافقة على طلب الإجازة، فلن يقدر الرئيس في العمل والزملاء في العمل القرار بترك أي شخص آخر بمزيد من العمل عندما يكونون غارقين بالفعل، حتى إذا كان المسافر لا يهتم بمكان عمله أو أي شخص يعمل معه، لذا فعليه على الأقل أن يبدو كما لو كان كذلك، إذا كان يريد المسافر أن يكون لديه أي مظهر من مظاهر الأمن الوظيفي.



جداول المدرسة

إذا كان المسافر في المدرسة أو سيسافر مع أطفال في سن المدرسة، فستلعب الجداول الأكاديمية دورًا رئيسيًا في التخطيط للرحلة السياحية، على عكس العمل حيث توجد عادة عدة نقاط خلال العام يمكن أن التغيب فيها بشكل مريح لبضعة أيام، أن الإجازات المدرسية تحدث بشكل أو بآخر في نفس الوقت للجميع، مما يعني أن السفر خلال الإجازات المدرسية يمكن أن يكون مزدحمًا ومكلفًا، إذا كانت خيارات المسافر الوحيدة هي السفر في الصيف، وفي أعياد الميلاد، وفي عطلة الربيع.

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