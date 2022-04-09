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السبت، 09-04-2022 02:36 م

أفضل الوجهات السياحية في أبريل

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الوكيل الاخباري- شهر أبريل يعني بداية الموسم الربيعي، والطقس المثالي للسفر وزيارة الأماكن السياحية والشواطئ الجميلة حول العالم، ويعد أبريل هو الشهر الأنسب للاستمتاع برحلة سياحية مميزة، وقضاء أجمل الأوقات في مكان جديد عليك.
إذا كنت تبحث عن أفضل الوجهات السياحية التي يمكنك زيارتها خلال شهر أبريل، فتابع هذا التقرير الذي نرصد فيه أجمل وأبرز الأماكن التي يمكنك زيارتها في الموسم الربيعي.

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1. اليونان
تتمتع اليونان في هذا الوقت من العام بطقس لا مثيل له، حيث تراوح درجات الحرارة بين 20 و30 درجة مئوية في الصباح، وقد تصل إلى 15 درجة في المساء، ما يجعلك تستمع بالبقاء خارجاً على مدار اليوم.
كما تشتهر اليونان بأنها من الوجهات السياحية المميزة مع بداية فصل الربيع، حيث تزدهر الورود الملونة في كل مكان بالمدينة، وتمتزج مع الألوان الزرقاء والبيضاء التي تتميز بها أثينا، فتمنحك لوحة فنية طبيعية، فضلاً عن الشواطئ الخلابة والبحار الفيروزية التي تعدك بقضاء مغامرات لا مثيل لها.

2. فلوريدا
تعد مدينة فلوريدا الأميركية هي ملاذ السياح الصيفي، حيث تتمتع بطقس دافئ وممتع للغاية، بجانب المنتجعات الترفيهية والفنادق والشاليهات الفاخرة التي تمنحك إجازة ممتعة، فضلاً عن المناطق السياحية العديدة، التي على رأسها قلعة ديزني العالمية، بجانب الشواطئ الرملية والأمواج العالية والأسواق المحلية المُمتعة.

3. مراكش
من أكثر المدن تميزاً في فصل الربيع، مدينة مراكش المغربية التي تعج بالورود والأغاني والموسيقيين والعرافين في كل مكان بالمدينة، وتقدم لك مراكش رحلة سياحية لا تُنسى أبداً، حيث تواجد بها كافة أنواع الرفاهية بداية من الفنادق الفاخرة والأكلات المغربية التقليدية الشهية والأسواق الملونة والغنية بالمنتجات المحلية والثقافات المتنوعة والمتعددة، كل ذلك يمكنك الحصول عليه في مكان واحد فقط.

 

زهرة الخليج

 




 

 


 

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