أفضل الوجهات السياحية لعشاق الطبيعة في الشتاء

الوكيل الإخباري - في الوقت الذي قد يرغب فيه الكثيرون بالهرب إلى الوجهات السياحية الأكثر دفئا خلال العطلات الشتوية، يفضل آخرون الاستمتاع بالأجواء الشتوية ومشاهدة الطبيعة في أجمل صورها خلال موسم الشتاء، بزيارة مجموعة من الأماكن الطبيعية الخلابة والتي غالبا ما تزداد جمالا وجاذبية خلال موسم الشتاء.





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بحيرة تاهو LAKE TAHOE، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

تتميز بحيرة تاهو والمنطقة الطبيعية المحيطة بها بجمالها الطبيعي الخلاب على مدار العام إلا أن جمالها الطبيعي المذهل غالبا ما يصل إلى ذروته خلال موسم الشتاء حيث تكتسي الطبيعة المحيطة بالبحيرة بالثلوج البيضاء وتتحول المنطقة المحيطة بالبحيرة إلى منتجع تزلج رائع، إضافة إلى ذلك فإنها توفر أيضا ينابيع حارة ومواقع سياحية جذابة، وأنشطة شتوية رائعة تتضمن التزلج والمشي لمسافات طويلة وسط الطبيعة ومشاهدة الطيور.





جولفوس GULLFOSS، أيسلندا

تعد منطقة شلالات جولفوس والتي تقع جنوب غرب أيسلندا في وادي نهر هفيتا Hvítá الجذاب، واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في النرويج، وفي حين أنها رائعة الجمال في موسم الصيف إلا أنها أكثر جمالا وإثارة للإعجاب خلال موسم الشتاء، والذي تتجمد خلاله الشلالات جزئيا في مشهد مبهر حيث تتحول مياه الشلال إلى ما يشبه الظلال الملونة النابضة بالحياة من اللون الأزرق والفيروزي وتتساقط مياه الشلال نصف المتجمدة من على ارتفاع 100 قدم تقريبا، وعلى الرغم من أنه لا يوجد الكثير للقيام به في المنطقة إلى جانب مشاهدة الشلالات، إلا أن معظم الزوار يجدون أن زيارة الشلالات وحدها تستحق عناء الرحلة.

سفالبارد SVALBARD، النرويج

وهو عبارة عن أرخبيل نرويجي في المحيط المتجمد الشمالي، يقع شمال قارة أوروبا، في منتصف الطريق القاري تقريبا بين النرويج والقطب الشمالي، وفي أقصى شمال العالم، ويشتهر الأرخبيل بأنه موقع مثالي لمشاهدة ظاهرة الشفق القطبي، وكذلك ظاهرة السماء القطبية، خلال الفترة ما بين منتصف نوفمبر ونهاية يناير، إضافة إلى ذلك فإن الأرخبيل موطن لمناطق طبيعية خلابة تتضمن مناطق جبلية، كما تشتهر المنطقة أيضا بانها موطن لحيوانات برية قلما ما تشاهدها في أي مكان آخر مثل الدببة القطبية.





بحيرة بايكال LAKE BAIKAL، روسيا

زيارة روسيا خلال موسم الشتاء قد لا يكون أمر بالنسبة لأولئك الذين لا يمكنهم تحمل الأجواء الشتوية القاسية وشديدة البرودة في روسيا إلا أن هناك عدد لا بأس به من المواقع الطبيعية الخلابة في روسيا والتي تصبح أجمل ما يمكن خلال موسم الشتاء، مثل بحيرة بايكال المعروفة باسم "البحر المقدس والتي تشتهر بأنها أعمق بحيرة للمياه العذبة في العالم، منطقة البحيرة موقع أيضا لحلبة للتزلج على الجليد تبلغ مساحتها 12200 ميل مربع، كما توفر المنطقة العديد من الأنشطة الرائعة لزوارها مثل الجولات الاستكشافية في المنطقة بالزلاجات التي تجرها الكلاب، والتزلج على الجليد، وكذلك الغوص.

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