أماكن سياحية متنوعة للعائلات عند السياحة في جدة

الوكيل الإخباري - تعد جدة موطنًا للعديد من عوامل الجذب المختلفة، بدءًا من المساجد المذهلة والواجهات البحرية الخلابة إلى مراكز التسوق الفخمة والممرات القديمة فضلًا عن الشواطئ الهادئة. في الآتي، جولة على أشهر أماكن السياحة في جدة.





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مسجد الرحمة



مسجد الرحمة، المعروف أيضًا باسم المسجد العائم أو مسجد فاطمة الزهراء، هو أحد أكثر مناطق الجذب السياحي جاذبية في جدة. بُني هذا المسجد الأبيض المهيب على أعمدة على ساحل البحر الأحمر، ويظهر عائمًا في الماء أثناء ارتفاع المد عندما يلمس مستوى المياه القاعدة. يتميز بالعمارة التقليدية والحديثة.





متحف بيت نصيف



بُني متحف بيت نصيف، رمزًا لماضي جدة الغني، في عام 1880 وهو أحد أروع القصور القديمة. المنزل مكون من 106 غرفة و7 طوابق، وقد أصبح اليوم مكتبة في عام 1975، لكن هناك 16000 كتابًا محفوظًا الآن في جامعة الملك عبد العزيز.





مدينة الطيبات العالمية



تشتهر مدينة الطيبات بالعلوم والمعرفة، وهي متحف ضخم مخصص لتاريخ المنطقة. مع أربعة طوابق و18 جناحًا و300 غرفة وأكثر من 60.000 قطعة أثرية إسلامية من جميع أنحاء العالم، يصور الموقع مزيجًا رائعًا من الفن والثقافة. من العملات القديمة إلى الأثاث الحديث، لديها مجموعة واسعة من الفن من دول الشرق الأوسط.



شاطئ السيف



يعد شاطئ السيف أحد أكثر الأماكن هدوءًا في جدة، وهو وجهة رائعة للنزهات العائلية أو نزهات الأصدقاء أو الأزواج. يشتهر هذا الشاطئ العام بين السكان والسائحين على حد سواء، ويشتهر بالمغامرات المائية والسباحة والمناظر البحرية الخلابة. تجذب أجوه الشاطئ الهادئة عددًا كبيرًا من السائحين الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت وسط الطبيعة.

شاطئ ابحر

يقع شاطئ جنوب ابحر أو شاطئ ابحر على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وهو من أروع الشواطئ العامة في جدة. يقدم مزيجًا مثاليًا من المرح والمغامرة، وهو وجهة رائعة للاسترخاء بعيدًا عن الحياة اليومية المحمومة. يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الشاطئية، فضلاً عن عدد كبير من المقاهي ومؤسسات تناول الطعام على مسافة قريبة.

شاطئ ثول





يعد شاطئ ثول أحد أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في جدة.، وهو مكان مثالي للاستراحة مع الأصدقاء والعائلة، كما يوفر مجموعة واسعة من الأنشطة للزائرين. بالإضافة إلى السباحة والنزهات، يمكنك أيضًا الذهاب للتخييم والشواء والرياضات المائية في شاطئ ثول.

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