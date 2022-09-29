أماكن مثالية لعطلة خريفية رومانسية

الوكيل الإخباري - سواء كان ذلك بسبب الرغبة في رؤية أوراق الشجر، أو الشعور بنسمة الهواء في تلك الليالي الباردة، فإن شيئًا ما يثير بداخلنا الرغبة للوصول إلى الخريف، والذهاب في رحلة خلاله مع شخص مميز.





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وادي لوار - فرنسا

يمكنكِ العيش مثل الملوك في وادي لوار، وهو منطقة فرنسية تنتشر فيها القصور الأنيقة، والمناظر الدرامية.

نيو أورلينز - لوس أنجلوس

إن زيارة نيو أورلينز أشبه برحلة إلى فرنسا وإسبانيا وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، مرةً واحدة، إذ إنها كل ذلك في مكان واحد، فهي واحدة من المدن الأميركية القليلة التي تجعلكِ تشعرين كأنكِ في وجهة دولية، من تناول العشاء في ساحات الفناء المضاءة بالشموع، والقفز في عربة ترام خاصة عبر منطقة الحديقة التاريخية، والاستمتاع بركوب عربة عند غروب الشمس.

تولوم - المكسيك

قومي بزيارة أطلال حضارة المايا المحفوظة، واستمتعي بركوب الدراجة، وتناول المأكولات المحلية اللذيذة، التي يتم طهيها على النار، إنها أيضًا جنة لأولئك الذين يحبون الماء: السباحة في "cenote" (حفرة طبيعية مليئة بالماء)، والإبحار إلى جزيرة بعيدة عن الشاطئ، والغطس في المياه الفيروزية.

جزر المالديف

هل يمكنك الحصول على رومانسية أكثر من البقاء في وسط المياه الأكثر زرقة بالعالم؟.. في منتجع "One & Only Reethi Rai"، وهو منتجع جزيرة خاص، وبه شواطئ وفيرة، وفيلات خاصة بها مراجيح شبكية فوق المياه، وحتى خيار الاستمتاع بتناول وجبة من سبعة أطباق في منزل الشجرة.



كوتسوولدز - إنجلترا

هناك شيء ما عن الريف الإنجليزي، إذ يبدو كأنه كتاب قصص، وتعد هذه المنطقة ملاذًا رعويًا مع التلال المتدحرجة والشوارع المتعرجة والمرصوفة بالحصى، والحدائق والحانات التاريخية المريحة للغطس فيها.

زهرة الخليج

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