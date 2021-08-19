الخميس 19-08-2021
الوكيل الاخباري

مبنى جديد لمحكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية

المحاكم تنهي الفصل في غالبية قضايا مخالفة قانون الانتخاب

ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 100 ألف

تراجع أسعار الذهب عالميا

رئيس مجلس النواب يكرم أوائل التوجيهي

الديوان الملكي الهاشمي يسلم 19 حافلة ومركبة لجمعيات خيرية و شبابية ومؤسسات مجتمعية

أولياء أمور الطلبة مستاؤون من مشكلة الاكتظاظ في المدارس

توضيح حكومي حول تعرفة الكهرباء الجديدة

فرنسا تدرج بلدان عربيان في قائمة البلدان عالية المخاطر بالنسبة لكورونا

الخميس، 19-08-2021 02:55 م

أهم الأماكن السياحة في أوديسا الأوكرانية

الطبيعة-في-اوديسا


الوكيل الإخباري - تشتهر أوديسا، وهي مدينة ساحلية على البحر الأسود، بشواطئها وهندستها المعمارية التي تعود إلى القرن التاسع عشر. يتهافت السائحون لزيارة متاحفها في الصباح، وللاستراحة والاسترخاء بجانب البحر خلال النهار.

اضافة اعلان

 

أهم الأماكن السياحة في أوديسا الأوكرانية :

 

دار أوبرا أوديسا
الأوكرانيون أكثر دراية بالموسيقيين الروس مثل تشايكوفسكي وسترافينسكي، لذا فإن أوكرانيا هي المكان المثالي للتعرف على روائعهم بأسعار معقولة للغاية ، بدءًا من دولارين أمريكيين يسود جو سحري داخل وخارج المسرح يتأثر مبنى أوبرا أوديسا الوطنية ومسرح الباليه الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر بطرازات الباروك الفرنسية والإيطالية.

 

شارع ديرباسوفسكايا

يرباسوفسكايا هو شارع للمشاة في وسط مدينة أوديسا. طريق مزدحم تحيط به المعالم والمتاجر القديمة والعديد من المطاعم والمقاهي يمكنك الذهاب إلى هناك في الصباح لاحتساء فنجان من القهوة ووجبة فطور لذيذة؛ في منتصف النهار، تقدم المقاهي والمطاعم غداء عمل ، بينما في المساء ، ديرباسوفسكايا هو مكان مثالي لتناول الطعام الفاخر أو لمجرد التنزه والاستمتاع بجو المدينة.

 

الميناء

أوديسا لديها ميناء بحري رئيسي هو الأكبر في أوكرانيا وواحد من أهم الموانئ على البحر الأسود قم بالسير على طول المرفأ، وستتعرف على أهميته لحيوية المدينة؛ شاهد صخب السفن والبحارة والمارة وتوجه إلى نهاية الرصيف توفر نهاية هذا الهيكل إطلالة رائعة على البحر، وهو أمر مثير للإعجاب بشكل خاص عند شروق الشمس أو غروبها.

 

شاطئ لانزيرون

أوديسا مدينة ساحلية، لذلك يوجد بها العديد من الشواطئ، حتى في الوسط ، وكلها مزدحمة للغاية في الصيف. الأقرب إلى قلب المدينة هو شاطئ لانزيرون. لقد تحول إلى شاطئ شهير لسهولة الوصول إليه علاوة على ذلك ، يمكنك استئجار مظلة وكراسي استلقاء للتشمس هناك بين حمامات الشمس والسباحة في البحر ، يمكنك الدخول إلى أحد المطاعم المنتشرة هناك. ‘ن عامل الجذب الرئيسي في المنطقة هو Nemo Dolphinarium.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جزر-الفارو-2-900x500

أجمل الأماكن السياحية في جزر الفارو المعزولة عن العالم - صور

topic-china-gettyimages-565786575

فيديو يرصد 'جمالا لا يضاهى' في إحدى المدن الصينية

tunis2

تونس.. تحذير من السباحة قبالة 9 شواطئ

611d547842360413515ac1a5

الكويت تستأنف رحلاتها الجوية مع مصر والهند ودول أخرى

shutterstockRF_1322064746

أبوظبي تعلن فرص مميزة لحصول الأطباء على الإقامة الذهبية

2-1

أفضل تطبيقات السفر في عام 2021

أخبار متعلقة
السياحة-في-بيروت

السياحة في بيروت

7202029114640614133063

رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في صيف السعودية - صور

1200px-Copenhagen_-_view_from_Christiansborg_castle

اهم اماكن السياحة في كوبنهاجن الدنمارك

marmaris-excursions-0

اهم وجهات السياحة في مرمريس تركيا

61059e4e4236046efd5e03bc

الكويت.. إلغاء آلاف تذاكر السفر بسبب كوتا القادمين

601c3a86418a2

وزير السياحة: نسعى لاستثمار وضع السلط على قائمة التراث العالمي