الوكيل الإخباري - تشتهر أوديسا، وهي مدينة ساحلية على البحر الأسود، بشواطئها وهندستها المعمارية التي تعود إلى القرن التاسع عشر. يتهافت السائحون لزيارة متاحفها في الصباح، وللاستراحة والاسترخاء بجانب البحر خلال النهار.

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أهم الأماكن السياحة في أوديسا الأوكرانية :

دار أوبرا أوديسا

الأوكرانيون أكثر دراية بالموسيقيين الروس مثل تشايكوفسكي وسترافينسكي، لذا فإن أوكرانيا هي المكان المثالي للتعرف على روائعهم بأسعار معقولة للغاية ، بدءًا من دولارين أمريكيين يسود جو سحري داخل وخارج المسرح يتأثر مبنى أوبرا أوديسا الوطنية ومسرح الباليه الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر بطرازات الباروك الفرنسية والإيطالية.

شارع ديرباسوفسكايا



يرباسوفسكايا هو شارع للمشاة في وسط مدينة أوديسا. طريق مزدحم تحيط به المعالم والمتاجر القديمة والعديد من المطاعم والمقاهي يمكنك الذهاب إلى هناك في الصباح لاحتساء فنجان من القهوة ووجبة فطور لذيذة؛ في منتصف النهار، تقدم المقاهي والمطاعم غداء عمل ، بينما في المساء ، ديرباسوفسكايا هو مكان مثالي لتناول الطعام الفاخر أو لمجرد التنزه والاستمتاع بجو المدينة.

الميناء



أوديسا لديها ميناء بحري رئيسي هو الأكبر في أوكرانيا وواحد من أهم الموانئ على البحر الأسود قم بالسير على طول المرفأ، وستتعرف على أهميته لحيوية المدينة؛ شاهد صخب السفن والبحارة والمارة وتوجه إلى نهاية الرصيف توفر نهاية هذا الهيكل إطلالة رائعة على البحر، وهو أمر مثير للإعجاب بشكل خاص عند شروق الشمس أو غروبها.

شاطئ لانزيرون



أوديسا مدينة ساحلية، لذلك يوجد بها العديد من الشواطئ، حتى في الوسط ، وكلها مزدحمة للغاية في الصيف. الأقرب إلى قلب المدينة هو شاطئ لانزيرون. لقد تحول إلى شاطئ شهير لسهولة الوصول إليه علاوة على ذلك ، يمكنك استئجار مظلة وكراسي استلقاء للتشمس هناك بين حمامات الشمس والسباحة في البحر ، يمكنك الدخول إلى أحد المطاعم المنتشرة هناك. ‘ن عامل الجذب الرئيسي في المنطقة هو Nemo Dolphinarium.

المصدر - سيدتي