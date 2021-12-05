إدراج قرية رجال ألمع السعودية على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم

الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أدرجت قرية رجال ألمع السعودية على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم.

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وقالت الصحيفة إن ذلك تم خلال حفل رسمي على هامش الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد بإسبانيا.



وذكرت أن مبادرة أفضل القرى السياحية التي أُعلن عنها خلال قمة إنعاش السياحة بالرياض في مايو الماضي، تهدف إلى تسليط الضوء على أمثلة بارزة في السياحة الريفية تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية، وتحافظ على القيم المجتمعية وأساليب الحياة وآليات الإنتاج التقليدية.







وتستند مبادرة أفضل القرى السياحية إلى إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة، الذي أطلق خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في العام الماضي.



ويؤكد هذا الإنجاز أهمية الالتزام بالاستدامة واستخدام السياحة كقوة للتغيير الإيجابي في المجتمعات، حيث اختارت منظمة السياحة العالمية رجال ألمع بين 175 جهة مشاركة تمثل 75 دولة.



وتبعد قرية رجال ألمع 45 كم غرب مدينة أبها في منطقة عسير الجبلية، وتعد مثالا فريدا على تراث وثقافة المملكة المتنوعة.



وتتألف من 60 قصرا متعدد الطوابق، مبنيا من حجر الطين الطبيعي والخشب، وتحتل موقعا مهما في قلب شبكات التجارة التاريخية التي تربط بين اليمن وبلاد الشام ومكة والمدينة.



وذكرت الصحيفة أن الأميرة هيفاء بنت محمد مساعد وزير السياحة تسلمت الجائزة في مدريد بالنيابة عن رئيس القرية.



وقالت الأميرة هيفاء: "نفخر بهذا التكريم الرائع الذي حظيت به رجال ألمع، نظرا لإرثها الحضاري وثقافتها الفريدة واحتفاظها بتاريخها المميز".



وكانت منظمة اليونيسكو قد أدرجت قرية رجال ألمع في قائمة مواقع التراث العالمي، وشبهتها بقرية مون سانت ميشيل الفرنسية كمثال بارز على التاريخ والعمارة الفريدة التي تعكس الأهمية الكبيرة للقرية.



جدير بالذكر أنه في عام 2017 تم ترميم جميع حصون القرية البالغ عددها 16 حصنا.

المصدر : روسيا اليوم

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