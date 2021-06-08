اخطاء التجنب الوقوع بها أثناء السفر

الوكيل الإخباري - مع العديد من القرارات التي يجب اتخاذها، والكثير من التنظيم، من السهل أن يرتكب المرء أحد هذه الأخطاء أثناء السفر إلى وجهة جديدة.

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أخطاء يجب تجنّب الوقوع فيها عند السفر إلى وجهة جديدة:

1. مسارات الرحلات المزدحمة

لا يجب الوقوع في فخّ مسارات الرحلات المزدحمة، علماً ان المسافر المفرط في الطموح ينتهي به الأمر إلى قضاء نصف إجازته في السفر بين الأماكن التي يرغب في قضاء المزيد من الوقت فيها، ويتضاعف ذلك في صفوف المسافرين، الذين لا يتركون وقتاً كافياً بين رحلاتهم المتصلة (أو القطارات أو وسائل النقل الأخرى). للتغلّب على خطأ السفر الشائع المذكور، يجب التفكير في المرونة لنواحي حركة المرور والطقس ومشكلات النقل وقيود الميزانيّة، وكلّها أسباب تجعل المسافر بحاجة إلى الاستعداد لتغيير خططه.

2. عدم الالتزام بالميزانيّة

يمكن أن تجعل الميزانيّة الجيّدة المسافر واسع الحيلة، وأن تفتح الاحتمالات. بالنسبة لشخص آخر، يمكن أن تكون ميزانيّة السفر نفسها عائقاً، لذا، يعدّ التحلّي بالواقعية والسماح بنفقات إضافيّة غير متوقعة من الأولويات، وبالتالي لا ينبغي أن تخرج عطلتك التي كسبتها بشق الأنفس عن مسارها بسبب خطأ سفر واحد.

3. الأكل بالقرب من موقع سياحي رئيس

سيكلّف الطعام بالقرب من أي منطقة جذب رئيسة ضعف السعر، مع نكهة أقل لذة مقارنة بالصنف عينه من الطعام الذي ستجده في مكان آخر.

4. صرف العملة في المطار

ستحصل على أسعار الصرف غير المنطقيّة، إذا قمت بذلك، بالمقابل، للحصول على أفضل الأسعار، استخدم ماكينة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان، لمجرد وصولك إلى المدينة، بعيداً عن المطار، سيكون سعر الصرف أقرب ما يكون إلى معدّل الفائدة بين البنوك بقدر ما يمكنك الحصول عليه ويضمن عدم تعرضك للسرقة، لا تقم أبدًا بتبديل النقود في المطار، إلا إذا كنت مضطرًا لذلك مطلقًا (وهناك أوقات يتعين عليك فيها ذلك).

5. الإغفال عن تأمين السفر

قد يبدو الأمر وكأنه حساب إضافي سخيف، لكن السفر يدور حول المجهول، أنت لا تعرف أما يمكن أن يحدث على الطريق، وبالتالي، يحميك تأمين السفر عندما تكون في الخارج، ولا يجب تجنبه، إذا حدث لك مكروه، ولم يكن لديك تأمين، فقد يكلفك ذلك آلاف الدولارات على شكل نفقات من جيبك الخاص.

المصدر- سيدتي























