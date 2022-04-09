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السبت، 09-04-2022 11:56 ص

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

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الوكيل الإخباري -أعلنت المديرية العامة للموانئ والإبحار في منطقة خرمشهر الإيرانية، عن استئناف الرحلات البحرية بين ميناء خرمشهر والكويت.

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وأوضخ نور الله أسعدي، مدير عام الموانئ والإبحار في خرمشهر، قائلا: "تم استئناف الرحلات البحرية بين ميناء خرمشهر والكويت..هذه الرحلة ستجرى بصورة منتظمة وأسبوعية كل سبت وأربعاء إلى الكويت، ورحلة العودة ستكون كل أحد وخميس إلى ميناء خرمشهر".

هذا وتمت الإشارة إلى أن هذا الخط البحري لنقل الركاب من ميناء خرمشهر إلى الكويت كان دائرا قبل تفشي فيروس كورونا بشكل مستمر وأسبوعي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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