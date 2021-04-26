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الإثنين، 26-04-2021 02:21 م

استبدال الحجر الصحي بفقاعة جوية في شرق اسيا

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الوكيل الإخباري- بعد أشهر من تأجيل ترتيبات أولية تسمح للسائحين بالسفر بين المدينتين دون الحاجة للخضوع لحجر صحي، تعتزم هونغ كونغ وسنغافورة إطلاق "فقاعة سفر جوي" في مايو المقبل.

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ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية اعتبارا من 26 مايو. لن يضطر الزوار للخضوع للحجر الصحي طالما أنهم يستوفون شروط السفر ضمن فقاعة السفر الجوي.


كانت هونغ كونغ وسنغافورة قد أعلنتا سابقا عن إطلاق فقاعة سفر جوي في نوفمبر من العام الماضي، لكنهما أوقفتا الخطة قبل أيام من بدئها بعد أن شهدت هونغ كونغ ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

 

وتأتي فقاعة السفر الجوي في الوقت الذي تسعى فيه سنغافورة وهونغ كونغ لتعزيز السياحة وسط تفشي الوباء، الذي أدى إلى إغلاق العديد من البلدان للحدود وتراجع حركة النقل الجوي.

 

وقال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، إدوارد ياو، في بيان "توصلت الحكومتان إلى توافق حول أحدث الإجراءات، وستضعان بروتوكولات أكثر صرامة فيما يتعلق بالصحة العامة استجابة للتطور الوبائي الأخير".


ونقلت "أسوشيتد برس" عن ياو قوله "يظل هدفنا تحقيق التوازن الصحيح بين الصحة العامة وحركة السفر حتى يطمئن الجمهور".

 

المصدر- سكاي نيوز


 




 

 


 

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