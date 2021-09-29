افضل اماكن السياحة في مدينة بروج بلجيكا

الوكيل الإخباري - مدينة بروج من أروع مُدن السياحة في بلجيكا حيث تتداخل بها غصون التاريخ مع عبق الحضارة والهندسة المعمارية الفخمة، فهي عبارة عن لوحة مرسومة بأبهى الألوان تجذب ملايين السُياح على مدار العام.

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وعندما تقوم بزيارة مدينة بروج بلجيكا ستندهش من جمالها الآخاذ حيث قنواتها المائية التي تُمكن الزائرين مع استئجار القوارب، فضلًا عن الاستمتاع بالتسوق في المراكز التجارية والمولات الشهيرة.

افضل اماكن السياحة في مدينة بروج





متحف إكسبو سلفادور دالي

يُعتبر أحد أشهر المزارات الساحية المُمتعة في بروج بلجيكا حيث يمنح الزائرين أوقاتًا رائعة من الفنون المُضاءة في صورة عجيبة، فقد كان عبارة عن معرض فنان يُدعى “دالي” قد كان يقوم فيه بعرض رسوماته ومنحوتاته في خلال القرن الماضي، وبعد ذلك تحول إلى متحفًا فنيًا يجذب الكثير من السيّاح على المستوى العالمي حيث يضم المتحف جميع أعمال هذا الفنان المعروف.

متحف جرينينغ

احصل على أروع الجولّات السياحية الفنية في متحف جرينينغ الذي يتمتع بإطلالات بانورامية على القناة المائية ديجفر، ويضم لوحات فنّية رائعة توضخ تاريخ الفن التشكيلي في بلجيكا حيث يندهش منها جميع من يراها من شدة جمالها، فهو يحتوي على معرض خاص بالفنون الحديثة بعد الحرب، وآخر خاص بفنون القرنيّن الثامن عشر والتاسع عشر، كما يضم بعض اللّوحات الهولندية.

مدينة ملاهي بودوان سيبارك

هي مدينة ألعاب مُتكاملة الخدمات تعتبر من أروع المنتزهات الترفيهية في مدينة بروج البلجيكية حيث تضم العديد من الألعاب المائية والمسابح المفتوحة، كما تقدم العديد من العروض المائية المُبهرة للدلافين وأسد البحر، ويوجد بها منطقة ألعاب مُخصصة للأطفال، وتضم مجموعة من الألعاب المُطلة على مناظر طبيعية مُبهرة من النباتات والأشجار الكثيفة، كما يُمكن عمل الكثير من حفلات أعياد الميلاد.

ميدان السوق الكبير

هذا الميدن من أهم الميادين الرائدة في عالم السياحة البلجيكية الذي يعشقه الكثير من السُيّاح والسكان المحليين، ويضم العديد من المتاجر والمطاعم الفاخرة، ويوجد حوله ساحة شاسعة يُقام بها أجمل الاحتفالات الغنائية، ويقع بالقرب منه العديد من المباني التاريخية العريقة التي يرجع تاريخها إلى عدة قرون سابقة، ويمكنكم الاستمتاع بجولات المشي بالميدان في جولة رائعة وخالية من ازدحام المرور.

ميني وتر بارك

من أجمل الأماكن السياحية الرومانسية التي يأتي إليها العاشقين ليستمتعوا بهدوئها وجمالها الخلّاب، حيث تضم بحيرة صغيرة مُحاطة بالأشجار الكثيفة والمباني العريقة ذات التصاميم المعمارية الأنيقة في مشهد رائع، وهذه بُحيرة صناعية تم بنائها كخران صغير للمياه، كما ينتشر بها العديد من الطيور كالبط والأوز الذي يقوم السُيّاح بإطعامهم، وينتشر بها العديد من الروافد والجداول المائية.

المصدر - رحلاتك