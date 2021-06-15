الاتحاد الأوروبي يدرس فتح حركة السفر مع أميركا والسعودية

الوكيل الإخباري - يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فتح حركة السفر مع الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الجاري، وهو ما سيسمح بعودة الحركة على خطوط الملاحة الجوية الأكثر إشغالا بين أوروبا والولايات المتحدة.

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واقترحت البرتغال بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد إضافة تسع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة والسعودية ولبنان إلى "القائمة البيضاء"، التي تضم الدول المسموح بالسفر إليها لغير الأغراض الأساسية.



و ستسمح الخطوة لخطوط الطيران الأوروبية باستئناف السفر عبر الأطلسي، وهو ما سيمنح دفعة قوية لأعمال شركات مثل Air France-KLM وLufthansa بالإضافة إلى الشركات الأميركية.



والأربعاء الماضي وافق نواب الاتحاد الأوروبي، على شهادة سفر جديدة من المقرر أن تسمح للمواطنين بالتنقل بين الدول الأوروبية دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا، ما يمهد الطريق لبدء حركة التنقل في الوقت المناسب لفصل الصيف.



تهدف الشهادة التي طال انتظارها إلى إنقاذ صناعة السفر في أوروبا والمواقع السياحية الرئيسية من موسم إجازات كارثي آخر.



قادت وجهات السفر الرئيسية مثل اليونان حملة الحصول على الشهادة، والتي ستقدم بشكل سريع على شكل ورقي ورقمي.



بدأ العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل في استخدام النظام الجديد، ومنها بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وبولندا.

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