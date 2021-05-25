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الثلاثاء، 25-05-2021 10:57 ص

الخطوط الجوية السنغافورية توقف رحلاتها الجوية فوق بيلاروسيا

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الوكيل الإخباري - غيرت الخطوط الجوية السنغافورية، اليوم الثلاثاء، مسارات رحلاتها لتتوقف عن استخدام المجال الجوي فوق سماء بيلاروسيا.

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ووفقا لقناة "نيوز آسيا"، نقلا عن مصدر في شركة الطيران، تقوم الشركة حاليًا بإعادة توجيه الرحلات الأوروبية وتتابع عن كثب تطورات الأوضاع،  وفي الوقت الحالي لا تقوم الشركة بتشغيل أي رحلات جوية عبر المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا.


وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، علقت كل من الخطوط الجوية الملكية الهولندية وشركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية وشركة الطيران الوطنية اللاتفية الرحلات الجوية في المجال الجوي لبيلاروسيا.


وقرر قادة أوروبيون تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات طيران بيلاروسيا، عقب هبوط طائرة "رايان آير" في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.


وفي سياق متصل، دان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "بأشد العبارات" حادثة طائرة "رايان إير" واعتقال سلطات بيلاروسيا للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، متوعدا بـ "محاسبة" المسؤولين عن ذلك.


ويأتي ذلك على خلفية هبوط طائرة ركاب لشركة "رايان إير" الإيرلندية، في مطار مينسك يوم الأحد 23 أيار/ مايو، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، وتوقيف السلطات البيلاروسية للناشط المعارض، رومان بروتاسيفيتش، المتهم بالتطرف في بيلاروس، الذي كان على متن الطائرة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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