السبت 24-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخصاونة يزور جمرك عمان

آخر تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

الخصاونة يتفقّد السوق المركزي

ساري الأسعد لـ الوكيل : نعزي أنفسنا بفراق الصقار

وزير الثقافة ينعى الفنان متعب السقار

وزارة المياه تضبط اعتداءات كبرى وتحيلها للقضاء

القدس تنتفض يشعل تويتر

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس

بينها الزنجبيل والكركم.. أطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

الفنان الأردني متعب الصقار في ذمة الله

السبت، 24-04-2021 12:45 م

السعودية تضع شرطا أساسيا لدخول مطاراتها والصعود على متن طائراتها

السعودية


الوكيل الإخباري - وضعت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، شرطا أساسيا من أجل دخول مطاراتها الداخلية والدولية وركوب طائراتها.

اضافة اعلان

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية على أن تطبيق "توكلنا" هو شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات.


وأوضحت في بيان صحفي أنها تعمل مع "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" والجهات ذات العلاقة للربط بشكل إلكتروني بين تطبيق "توكلنا" وعملية إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافر قبل توجهه للمطار، وذلك فقط للمسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق "محصن" أو "لم تثبت إصابته" بفيروس "كورونا" المستجد.


كما أشارت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلى أنه سيتم فحص الحالة في "توكلنا" عند 3 مناطق فرز في المطارات، المنطقة الأولى ستكون عند مداخل المطارات حيث سيتم فحص الحالة في التطبيق عند العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار.


وتابعت أنه سيتم التأكد من الحالة في "توكلنا" عند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.


وبينت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أوصت بها اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.


وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أطلقت العام الماضي تطبيق "توكلنا"، في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


ويشار إلى أن تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة السعودية، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مواجهة أزمة كورونا، عبر تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات الفيروس في المملكة، فضلا عن توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس نفسه، وانتشاره وسبل الوقاية منه.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6083bc164236044a98231697

سفير مصر يوضح دلالات اتفاق استئناف الرحلات الجوية مع روسيا

كوتيت ممممم

الكويت تعلق الرحلات الجوية التجارية القادمة من الهند

امارات

طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها من جنوب إفريقيا

ااا

الإمارات: الاتحاد للطيران توقف استخدام طائرة بوينغ - 777

طيران

شركات طيران عالمية تتوقع عاماً سيئاً آخر

طيران

طيران الإمارات: سنحتاج سيولة إذا لم ينتعش السفر

أخبار متعلقة
مطار السعودية

الخطوط السعودية تحدد موعد رفع الحظر المفروض على 20 دولة

مطار امريكا

الولايات المتحدة تمنع مواطنيها من السفر إلى 80% من دول العالم

طيران قطر

الخطوط القطرية :السياحة أكثر القطاعات تضررا من كورونا

606c335b4c59b75c310755b1

إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا

كورونا-في-أمريكا

أمريكا: الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم استئناف السفر

اليابان

اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر كورونا