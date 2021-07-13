السياحة في كابادوكيا تركيا

الوكيل الإخباري - تعد السياحة في كابادوكيا من أشهر الوجهات السياحية في تركيا حيث تضم العديد من المناطق ذات السمات الجيولوجية والتاريخية والثقافية الفريدة، تقدم السياحة في كابادوكيا للزوار مناظر طبيعية من العجائب الطبيعية التي تبدو وكأنها منبثقة من حلم خاصةً تشكيلات مذهلة من الصخور البركانية والمدن تحت الأرض والوديان الفريدة تجعلها أكثر من مجرد جمال طبيعي.





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السياحة في مدينة كابادوكيا تركيا:



مدينة جوريم:

تقع مدينة جوريم المعروفة باسم كوراما في وسط وادي مليء المداخن الخيالية الرائعة ومخاريط التاف الصخرية وأماكن المعيشة المنحوتة في صخور هذا الوادي.



مدينة أورجوب:

تشتهر مدينة أورجوب بمخاريطها الصخرية ومنازلها الحجرية الجميلة التي تنتمي إلى العصور القديمة، وتستضيف المدينة مسابقة النبيذ الدولية سنوياً.



مدينة أفانوس:

تعد أفانوس مدينة كبيرة تم بناؤها على طول شواطئ نهر كيزيليرماك، وتشتهر بالحرف اليدوية التقليدية خاصةً ورش صناعة الفخار وعمل الأواني، تستضيف المدينة مهرجان أفانوس الدولي للسياحة والحرف اليدوية في أغسطس من كل عام.



مدينة أوشيسار:

تتمتع مدينة أوشيسار بمناظر غروب الشمس الجميلة كونها أعلى منطقة في كابادوكيا، وتضم هذه المدينة 3 قلاع منها قلعة أوشيسار التاريخية.



مدينة أورتا حصار:

تضم مدينة أورتا حصار منازل قديمة رائعة وعدداً من الكنائس والأديرة التي يعود تاريخها إلى العصور المسيحية المبكرة.



حديقة جوريم الوطنية:

تضم حديقة جوريم الوطنية مواقع الصخور في كابادوكيا وبعضاً من أكثر المناظر الطبيعية غموضًا واستثنائية في العالم. يحتوي هذا الموقع على مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي وأهمية جمالية.

أهم ما يميز حديقة جوريم الوطنية هو وجود الكثير من المداخن الخيالية التي تكونت بفعل الرياح ومياه الأمطار، ومن هذه المواقع الكولومباريوم على المنحدرات العالية لوديان سوجانلي وزيلف وأوزينجي، وخلايا الراهب المنحوتة في أعماق الوديان.



وادي إهلارا:

يعد وادي إهلارا أشهر وادي في تركيا لرحلات التنزه بطبيعته وكنائس الكهوف. يبلغ طول الوادي 16 كم، وهو عبارة عن ممر طويل محفور في الصخور البركانية بالقرب من غوزيليورت ، ويضم حوالي 60 كنيسة ومصلى وأديرة بيزنطية.



مداخن العفاريت في غوريميه:

تعد مداخن العفاريت في غوريميه من أروع وأغرب الأماكن السياحية في تركيا، تقع قرية غوريميه في وادي كابادوكيا التاريخي وسط الأناضول في ولاية نوشهر التركية، يمكنك زيارة أماكن سياحية قريبة مثل متحف كابادوكيا للتاريخ والفنون من أهم المتاحف في كابادوكيا، ويضم الكثير من التحف والمعروضات الفنية والتاريخية التي تلخص تاريخ المدينة.



ديرينكويو مدينة تحت الأرض:

تعد مدينة ديرينكويو مدينة أثرية تحت الأرض ذات طوابق متعددة، وهي أعمق مكان في كابادوكيا يعود تاريخها إلى مئات السنين حيث كانت تُستخدم للسكن والصلاة والتخزين كما تضم عدد كبير من المتاهات وبعضها لم يكتشف حتى يومنا هذا.

المصدر - سائح