الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يفوض صلاحيات للجازي

الفايز سفيراً في هولندا والبطاينة في ألمانيا والحمود مندوباً للأردن لدى الأمم المتحدة

الكرك: يوم طبي مجاني في بلدة مرود

أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية الجزائري قضايا عربية وإقليمية

بريطانيا: استهداف ناقلة النفط ببحر عمان عمل متعمد

أنشطة شبابية في محافظتي إربد وعجلون

الصين: إعطاء 1.65 مليار جرعة من لقاح كورونا

المهندسين تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

الهاشمية تبحث مع مؤسسة دولية التدريب على إدارة الموارد التراثية

الأزرق.. السماح بنقل المياه العادمة لمكب البلدية مؤقتا

الأحد، 01-08-2021 10:50 م

الكويت.. إلغاء آلاف تذاكر السفر بسبب كوتا القادمين

61059e4e4236046efd5e03bc


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية بحسب مصادر في قطاع السياحة والسفر بالكويت أنه تم إلغاء آلاف التذاكر المحجوزة عبر أنظمة بعض شركات الطيران، نتيجة محدودية مقاعد القادمين إلى البلاد ما أدى إلى حالة استياء شديدة من قبل المسافرين.

وقالت المصادر للصحيفة إن "بعض شركات الطيران قامت بزيادة "كوتا" أعداد القادمين المسموحة لها، حيث منحت شركات السياحة والسفر حجوزات لتذاكر سفر أعلى من الطاقة المسموحة لها من قبل الطيران المدني، ولكن بعد تحذير الطيران المدني بالالتزام بالمقاعد المسموحة تم إبلاغ المكاتب من قبل شركات الطيران بإلغاء آلاف التذاكر وإرجاع قيمة المبالغ المالية للركاب".

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن "هذا الأمر أثار حالة من الاستياء في أوساط المسافرين بعدما حجزوا ورتبوا أمورهم على السفر، ثم فوجئوا بإلغاء تذكرة السفر لأسباب لا علاقة لهم بها، مناشدين مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار بشكل عاجل".


وأشارت إلى أن "تداعيات إلغاء التذاكر وعودة المقيمين أسهما بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار التذاكر التي وصلت إلى مبالغ خيالية، مما ينذر بأزمة عالقين جديدة وصعوبة عودة المواطنين إلى البلاد".

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7728186-265389286

نصائح للحصول على أفضل غرف الفنادق

143-164458-edinburgh-brings-history-future-tourism-beach-2

أفضل الأماكن السياحية في ادنبره

7009661-1706134337

اهم الاماكن السياحية في شرم الشيخ

resize

أفضل الوجهات السياحية لعشاق التسوق في العالم

61053be94236047e3c56fa40

الجنسيات المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية السعودية

1627727654_284_2047329_msc_bellissima_20190226_190550-scaled

انطلاق أول رحلة سياحية لسفينة عملاقة من السعودية نحو وجهات إقليمية

أخبار متعلقة
601c3a86418a2

وزير السياحة: نسعى لاستثمار وضع السلط على قائمة التراث العالمي

7202112145440782605285

30 ألف مشترك في برنامج أردننا جنة منذ انطلاقه

maxresdefault

شواطئ ينبع ملتقى هواة الغوص ومحبي الطبيعة

محافظة-مأدبا-في-الأردن-1

السياحة : 22 الف سائح زاروا مأدبا منذ بداية العام

all_you_need_to_know_about-_scotland

إسكتلندا: تصميم فندق يثير غضب السكان - صورة

6504221-1958270970

أجمل وجهات السياحة في الصيف لغير المتزوجين