الكويت.. إلغاء آلاف تذاكر السفر بسبب كوتا القادمين

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية بحسب مصادر في قطاع السياحة والسفر بالكويت أنه تم إلغاء آلاف التذاكر المحجوزة عبر أنظمة بعض شركات الطيران، نتيجة محدودية مقاعد القادمين إلى البلاد ما أدى إلى حالة استياء شديدة من قبل المسافرين.



وقالت المصادر للصحيفة إن "بعض شركات الطيران قامت بزيادة "كوتا" أعداد القادمين المسموحة لها، حيث منحت شركات السياحة والسفر حجوزات لتذاكر سفر أعلى من الطاقة المسموحة لها من قبل الطيران المدني، ولكن بعد تحذير الطيران المدني بالالتزام بالمقاعد المسموحة تم إبلاغ المكاتب من قبل شركات الطيران بإلغاء آلاف التذاكر وإرجاع قيمة المبالغ المالية للركاب".

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وأضافت الصحيفة أن "هذا الأمر أثار حالة من الاستياء في أوساط المسافرين بعدما حجزوا ورتبوا أمورهم على السفر، ثم فوجئوا بإلغاء تذكرة السفر لأسباب لا علاقة لهم بها، مناشدين مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار بشكل عاجل".



وأشارت إلى أن "تداعيات إلغاء التذاكر وعودة المقيمين أسهما بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار التذاكر التي وصلت إلى مبالغ خيالية، مما ينذر بأزمة عالقين جديدة وصعوبة عودة المواطنين إلى البلاد".

المصدر - البيان