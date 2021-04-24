الكويت تعلق الرحلات الجوية التجارية القادمة من الهند

الوكيل الإخباري - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المباشرة القادمة من الهند بدءا من 24 أبريل/ نيسان وحتى إشعار آخر.

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وقالت الإدارة في بيان عبر تويتر أنه سيمنع دخول جميع الركاب القادمين من الهند بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند 14 يوما على الأقل.



وسيسمح بدخول المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ولا يشمل الحظر رحلات الشحن.



جاءت الخطوة بناء على تعليمات السلطات الصحية بعد تقييم الوضع العالمي لجائحة كورونا.

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