الهوية والجنسية توضح خطوات تجديد جواز السفر في الإمارات

الوكيل الإخباري - اعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات تجديد جواز السفر في الإمارات.

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ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، أوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد تجديد الجواز عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.



اليك خطوات تجديد جواز السفر، بالترتيب :



– أولاً قوم بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.





-ثم قوم، باختيار خدمة إصدار جواز سفر.



– الآن، اختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له.



-ثم قوم، باختيار تجديد الجواز من قائمة سبب إصدار جواز السفر.



-عليك التحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها في حال تطلب الأمر ذلك.



-ثم قوم بدفع الرسوم المستحقة.



-استلام الجواز من شركة التوصيل المعتمدة.

المصدر : الإمارات نيوز







