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الخميس، 28-01-2021 01:44 م

الهوية والجنسية توضح خطوات تجديد جواز السفر في الإمارات

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الوكيل الإخباري - اعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات تجديد جواز السفر في الإمارات.

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ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، أوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد تجديد الجواز عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.


اليك خطوات تجديد جواز السفر، بالترتيب :


– أولاً قوم بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

-ثم قوم، باختيار خدمة إصدار جواز سفر.


– الآن، اختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له.


-ثم قوم، باختيار تجديد الجواز من قائمة سبب إصدار جواز السفر.


-عليك التحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها في حال تطلب الأمر ذلك.


-ثم قوم بدفع الرسوم المستحقة.


-استلام الجواز من شركة التوصيل المعتمدة.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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