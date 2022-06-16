بريطانيا: قصور ملكية تتحول لوجهات سياحية

الوكيل الإخباري - في الوقت الذي احتفلت فيه المملكة المتحدة البريطانية باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، إليكِ عدداً قليلاً من المواقع التي يمكن زيارتها في حال كنتِ ترغبين بالسفر إلى المملكة المتحدة هذا الصيف.





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قصر باكنغهام - لندن

بالنسبة للغرف الحكومية الرائعة التي تشعرين كأنها تم نقلها من إحدى قصص "ديزني" الخيالية، لا يمكن التغلب على أكثر قصور لندن شهرة.

قصر هوليرود هاوس - أدنبره

في الطرف المقابل من رويال مايل، يوجد مقر الإقامة الاسكتلندي الفخم للملك البريطاني، والذي يعود تأسيسه إلى عام 1128، وقد أقام ملك وملكة الاسكتلنديين هناك منذ القرن الخامس عشر فصاعدًا، وستشاهد في الداخل شقق الدولة، التي تحتوي على واحدة من أكبر مجموعات العالم لنسيج بروكسل، والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.



قصر هامبتون كورت - ريتشموند أبون تيمز

هذا القصر جذاب، حيث يمكنكِ قضاء بعض الوقت في إلقاء نظرة على المفروشات الضخمة في القاعة الكبرى، ثم التوجه إلى الحدائق، وتشمل متاهة و"حديقة سحرية" للأطفال وعروض الأزهار الجميلة في Great Fountain Garden، وحديقة Privy الجميلة.

بالمورال - أبردينشاير

أطلقت الملكة فيكتوريا على بالمورال لقب "الجنة العزيزة"، وموقعها داخل حديقة "كيرنجورمز" الوطنية، ونظرًا لأن هذا المنزل خاص وليس مسكنًا رسميًا، لا يمكن للزوار الدخول إلا إلى قاعة الاحتفالات، التي تستضيف المعارض، وما يجعله وجهةً جديرة بالاهتمام هو أرضيته.

هايجروف - جلوسيسترشاير

يقع منزل هايغروف الريفي لأمير ويلز ودوقة كورنوال في منطقة كوتسوولدز الخلابة، المشهورة بقراها التي ترجع إلى صُلب الأجواء والمناظر الريفية الخلابة.

قلعة هيلزبره - مقاطعة داون

ليست قلعة على الإطلاق، لكنها مثال من أواخر القرن الثامن عشر لما كان يُعرف باسم "البيت الأيرلندي الكبير"، وربما تمت تسمية هيلزبورو باسم قلعة، لتعزيز الإحساس بالعصور القديمة لدى عائلة الأنجلو إيرلندية هيل، التي استولت على الأرض التي يقف عليها هذا البيت.



زهرة الخليج