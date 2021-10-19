'بسطة الرياض' السعودية ... تعود بحلة جديدة وطاقة استيعابية أكبر - صور

الوكيل الإخباري - تعود صباح السبت المقبل، فعالية"بسطة الرياض"، في نسختها الثانية، بعد توقفها نحو أكثر من عام، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة إلى جانب تعزيز الاندماج الاجتماعي بين سكان المدينة وبناء مجتمع مستدام.

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وجاء قرار عودة الفعالية بعد القرار الملكي المتعلق بتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في السعودية، وبناء على ذلك قررت أمانة منطقة الرياض بتأجيل الفعالية للسبت المقبل، وذلك للاستفادة من الطاقة الاستيعابية لزوار الفعالية.





بسطة الرياض.. مشروع شبابي واعد



وتعد بسطة الرياض أحد الفعاليات التفاعلية بين أفراد المجتمع وأصحاب المشاريع الصغيرة، والتي تقام كل يوم سبت، حيث تمثل الفعالية سوقاً مفتوحاً مكون من 200 مشاركة متنوعة تتيح للزوار التبضع من الخضروات والفاكهة والأطعمة والمشروبات، ويتوسع التنوع في المتاجر المشاركة في بيع الأجهزة المنزلية والملابس والعطور والإكسسوار وقطع التحف.

إقبال جماهيري كبير

وقد شهدت الفعالية إقبالا جماهيريًا كبيرًا في نسختها الأولى، والتي انطلقت في 21 جماد الثاني من عام 1441هـ، وتهدف هذه الفعالية إلى جعل الرياض إحدى أهم الوجهات السياحية الرائجة في العالم، إلى جانب إثراء قيمة السياحة السعودية ضمن المشهد السياحي العالمي .













المصدر - سيدتي