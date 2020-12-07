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الإثنين، 07-12-2020 10:56 ص

بعد تعليق 9 أشهر .. انطلاق 31 رحلة جوية داخلية في الجزائر

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الوكيل الاخباري - يشهد مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، اليوم الاثنين، توافدا كبيرا للمسافرين المتوجهين نحو مختلف ولايات البلاد، بعد توقف دام تسعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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صرح المكلف بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، بأنه "انطلقت 31 رحلة جوية داخلية من مطار هواري بومدين، نحو مختلف ولايات الوطن، وتم برمجة أول رحلة نحو ولاية وهران غربي الجزائر، كما أن جميع الرحلات انطلقت في موعدها المحدد من دون تأخير وفي ظروف تنظيمية محكمة". وفقا لجريدة "الشروق" الجزائرية.


وقد فرضت الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، شروطا صارمة داخل المطار تطبيقا للبروتوكول الصحي، من تباعد اجتماعي بين المسافرين أثناء عملية حجز التذاكر وإجبارية ارتداء الكمامات وضرورة التعقيم وغسل الأيادي، لضمان السير الحسن للبرنامج اليومي للرحلات المبرمجة.

 


ومن جهته، وصف أندلسي، اليوم الأول لاستئناف الرحلات بـ "الإيجابي" من حيث التزام جميع المسافرين بإجراءات الوقاية الصحية المفروضة، من احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، حيث لم يتم تسجيل مخالفات في هذا الشأن.


وأكد أندلسي أن "الطائرات مجهزة وفقا لشروط صحية جيدة، وأنها تملك مصفاةتنقي الهواء من الفيروسات، وهو ما يجعل المسافرين آمنين من انتقال أي فيروسات داخل الطائرة، مهما كان عددهم، إضافة لتعقيم الكراسي، وأماكن وضع الأمتعة، وكل ما يستعمله المسافرون داخل الطائرة".

 

يذكر أن  شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد علقت الرحلات الدولية والمحلية في مارس/ آذار الماضي، بسبب جائحة كورونا، وستبقى الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر "معلقة إلى إشعار آخر"، حيث تقتصر الرحلات الخارجية حاليا على عمليات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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