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الإثنين، 17-01-2022 04:35 م

بلدان تقدم رحلات بـ المنطاد.. لا تنسى

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الوكيل الإخباري - تحتفل الولايات المتحدة الأميركية، في 9 يناير بيوم "المنطاد"، أو ما يعرف بصعود المنطاد، وذلك لإحياء ذكرى إطلاق أول رحلة بالمنطاد، التي قام بها الطيار الفرنسي مخترع الرحلات بالمنطاد (البالون) عام 1793.

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ولا يعتبر المنطاد أو البالون وسيلة للرحلات السياحية الاستثنائية فقط، لكنه يستخدم كوسيلة من وسائل النقل في بعض البلدان حول العالم، لرؤية الأماكن التاريخية والسياحية والصحارى من السماء. وهناك بلدان تقدم رحلات "منطاد" لا تنسى، سنرصدها في السطور التالية:

 

أستراليا
تشتهر أستراليا بأنها إحدى الدول التي تقدم رحلات مذهلة بـ"المنطاد"، وأشهر مكان هناك للاستمتاع بهذا النوع من الرحلات هو "وادي يارا"، خاصةً أوقات الصباح الباكر، وطفو المنطاد في السماء، فوق مزارع العنب.

 

جمهورية لاوس
تقع جمهورية لاوس في جنوب شرق آسيا، وبداخلها قرية فانغ فينغ، التي تشتهر برحلات منطاد مذهلة وخلابة في فترات الصباح الباكر، أو بعد غروب الشمس لمشاهدة المناظر الطبيعية، مثل: الشلالات، والكهوف، وإذا قررت ركوب المنطاد هناك فمن الأفضل فعل ذلك في الصباح  الباكر، لأنه في فترة المساء يقوم السكان المحليون بحرق القمامة، وهذا يؤدي لعدم وضوح الرؤية.

 

المكسيك
داخل مدينة "تيوتيهواكان" المكسيكية، التي يُطلق عليها اسم مدينة الآلهة، يمكنك الاستمتاع برحلة "منطاد" لا تُنسى، وهذه المدينة من ضمن مواقع "اليونسكو" للتراث العالمي.

 

تنزانيا
يقدم متنزه "سيرينجيتي" الوطني في تنزانيا رحلات سفارٍ ممتعة، لكن ليست في الصحارى، كما هو معتاد، لكن في السماء من خلال المنطاد. ويمكنك التعرف إلى مظاهر الحياة البرية في البلاد من الجو، ومشاهدة الأفيال، والأسود التي تصطاد فرائسها دون التعرض للخطر.

 

نيوزيلندا
من خلال رحلة ساحرة بالمنطاد، يمكنك مشاهدة المناظر الطبيعية، مثل: بحيرة "واكاتيبو"، وجبال الألب، في مدينة كوينز تاون النيوزلندية، وهناك أيضاً يمكنك مشاهدة مواقع تصوير أشهر الأفلام الأميركية، مثل ثلاثية "Lord of the Rings".

 

الأقصر
تقدم مدينة الأقصر المصرية رحلات منطاد رائعة، من أجل زيارة الكثير من الأماكن التاريخية، مثل: وادي الملوك والملكات، ومعبد الكرنك، ومدينة طيبة القديمة، وغيرها من المزارات الفرعونية الشهيرة.

 

زهرة الخليج 

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