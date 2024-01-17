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الأربعاء، 17-01-2024 08:52 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانتخاب الممثل الدائم للمملكة المغربية الشقيقة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٤، مما يعد انعكاساً للتقدير الدولي للإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان سلمان القضاة، تقدير المملكة للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافةً إلى الجهود الدبلوماسية والحقوقية التي تبذلها على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن ثقة المملكة في قدرة المملكة المغربية الشقيقة على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدولية، ودعمها لأهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار.

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