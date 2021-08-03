جزيرة ياس تطلق حملة ' عيش إجازتك صح في جزيرة ياس'

الوكيل الإخباري - حققت جزيرة ياس في أبوظبي، نجاحاً استثنائياً في الأسبوع الأول من إطلاق حملتها الترويجية الجديدة بعنوان "عيش إجازتك صح في جزيرة ياس" ((‘Stayin’ On Yas’ المستوحاة من أغنية فرقة "بي جيز" البريطانية (Stayin’ Alive) التي نالت شهرة واسعة في السبعينيات.

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حيث تلقى الفيديو الموسيقي ذو الطراز القديم تفاعلاً قوياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، فحصد أكثر من 2.4 مشاهدة على منصة انستاغرام الخاصة بالوجهة وأكثر من مليون مشاهدة على منصة يوتيوب في الأسبوع الأول من نشره.



وتأخذ الحملة الجديدة، التي تأتي في إطار فيديو موسيقي، المشاهدين في رحلة غنائية مع معزوفة جزيرة ياس الجديدة، والتي تأتي تحت عنوان ((‘Stayin’ On Yas’، المستوحاة من أغنية فرقة "بي جيز" الكلاسيكية.

ويستعرض الفيديو المعالم الترفيهية الأكثر شهرة في جزيرة ياس، بما في ذلك المدن الترفيهية عالمية المستوى مثل عالم فيراري أبو ظبي، وياس ووتروورلد أبو ظبي، وعالم وارنر براذرز أبو ظبي، ووجهة التسوق ياس مول، وملعب ياس لينكس أبو ظبي للغولف، و"كلايم أبو ظبي" وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، لتعيد الحملة التعريف بالمعنى الحقيقي لقضاء عطلة لا مثيل لها.



وتُعد جزيرة ياس وجهة مثالية للزوار لما تتضمنه من خيارات متنوعة لقضاء عطلة استثنائية، بما في ذلك المدن الترفيهية العالمية المستوى مثل عالم فيراري أبو ظبي، وياس ووتروورلد أبو ظبي، وعالم وارنر براذرز أبو ظبي، وأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم في "كلايم أبو ظبي" وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم.



وتعطي الحملة للزوار لمحة عن العطلة الاستثنائية التي تعدهم بها الوجهة، التي تتضمن كل ما يتطلع إليه محبو قضاء العطلات، بدءاً من المدن الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، وسباقات السيارات، وتجارب التسلق والقفز الحر الداخلي، والعديد من التجارب العالمية المستوى بما فيها تجارب التسوق وتناول الطعام، ولعب الغولف، والإقامات الفندقية الفاخرة، التي تجتمع في جزيرة ياس التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع.



وتحتفي الأغنية المستوحاة من حقبة السبعينات بالأثر الإيجابي للعطلات على الأفراد، وتذكّرهم بأهمية أخذ قسط من الراحة في رسالة مفعمة بالإيجابية والأمل، مع لمحة سريعة تبين الفرق بين العطلات في الماضي والحاضر والمستقبل. كما تسلط الحملة الضوء على إجراءات الصحة والسلامة المشددة المتبعة في الوجهة لضمان صحة وسلامة الزوار.



وأُطلقت الحملة لتكمل مجموعة باقات العطلات الصيفية التي توفرها الوجهة، لتمنح محبي العطلات لمحة عن السماء الزرقاء وأشعة الشمس وأنشطة ركوب الأمواج والمدن الترفيهية التي تحتضنها دولة الإمارات.

المصدر - نواعم