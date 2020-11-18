حافة العالم في السعودية.. يوثقه مصور ويثير التساؤلات حول موقعه

الوكيل الاخباري- جبل سعودي له من اسمه نصيب، وطبيعة آسرة تثير فضول كل شخص لم يسمع عنه سابقاً، فتأخذك طرقاته المتعرجة إلى أحد أكثر الوجهات السياحية زيارة في السعودية .



تقع حافة العالم، أو كما تعرف بـ"جبل فهرين"، على بعد حوالي 90 كيلومتراً من العاصمة الرياض، أي ما يعادل ساعة ونصف بالسيارة.



ويطل المنحدر الصخري الشاهق على واد كبير، يبدو وكأن لا نهاية له، ما أعطاه اسمه "حافة العالم".





وبذلك، قرر المصور السعودي، غرم الله البشيري، أن يرصد إطلالة حافة العالم بعدسة كاميرته، فيجعلك تشعر للحظات بأنك تقف أمام هذا المنظر الجميل.

اضافة اعلان



وبحسب موقع "Visit Saudi"، يُعد موقع حافة العالم جزءاً من منحدرات طويق الشاسعة والممتدة لأكثر من 600 كيلومتر وسط المملكة.



وسيستغرقك التسلق إلى حافة العالم ما بين 15 دقيقة إلى 30 دقيقة، لتصل بعد ذلك إلى قمة جبلية ذات إطلالة ساحرة بالمشاهد الطبيعية والتضاريس الجميلة.





وقال المصور السعودي، إن الموقع يتميز عن غيره بمناظره الطبيعية الآسرة وهدوئه الجميل، مضيفاً أنه عبارة عن "منطقه جميلة، تتميز بإطلالة رائعة، وتشد الزائر إليها بارتفاعاتها الشاهقة، ولكن تثير الرعب أحياناً".



وينصحك موقع "Visit Saudi" بالعودة بالسيارة باكراً قبل إغلاق البوابات عند الساعة السادسة مساء، ويمكنك أن تجرب قضاء ليلة تخييم في الوادي الذي تطلّ عليه حافة العالم، حتى تستمتع بجمال غروب الشمس وسكون الليل.

المصدر: CNN



