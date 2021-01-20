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الأربعاء، 20-01-2021 02:16 م

ديزني لاند باريس يرجئ فتح أبوابه إلى أبريل

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الوكيل الإخباري _ أعلن متنزه "ديزني لاند" في باريس أنه أرجأ إعادة فتح أبوابه إلى 2 أبريل/نيسان المقبل بسبب استمرار تفشي جائحة كوفيد-19.

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وأوضح بيان نشره المتنزه أمس الإثنين، على حسابه في شبكة "تويتر" أن "ديزني لاند باريس لن يفتح أبوابه في 13 فبراير/شباط كما أعلن سابقاً، نظراً إلى الوضع الصحي الحالي في أوروبا". 

وأضاف المتنزه الذي يعتبر الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا: "سنعيد افتتاح ديزني لاند باريس في 2 أبريل/نيسان 2021 إذا سمحت الظروف بذلك".  

إلا أن المتنزه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة النظر في هذا التاريخ بناء على الظروف الصحية. 


وكان "ديزني لاند" في باريس الذي يعمل فيه 17 ألف شخص أوقف نشاطاته ما بين 13 مارس/آذار و15 يوليو/تموز الماضيين، ثم عاد وأقفل مجدداً منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 


وأشار مصدر نقابي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن الإدارة لا تعتزم معاودة النشاط بوتيرته المعتادة (أي بما يعادل عام 2019) قبل سنة 2022. 


أما على الصعيد العالمي، فتخطط مجموعة "ديزني" الاستغناء عن خدمات 32 ألف موظف بحلول نهاية النصف الأول من العام 2021، بينهم 28 ألف موظف في الولايات المتحدة، بسبب تبعات الجائحة.


ومنذ السبت الماضي، قررت فرنسا تقديم موعد بدء ساعات حظر التجول ليبدأ من 6 مساء اعتبارا للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة سلالته الأكثر عدوى.


وأودى الفيروس بحياة 70 ألفا في فرنسا، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم، وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من السلالة الأشد عدوى التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وتمثل حاليا حوالي 1% من حالات الإصابة الجديدة. 

 

المصدر : العين الإخبارية 



 




 

 


 

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