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الثلاثاء، 17-11-2020 04:53 م

رأس الخيمة .. حازت على لقب عاصمة السياحة الخليجية للعام الثاني على التوالي

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الوكيل الاخباري- للعام الثاني على التوالي، حازت إمارة رأس الخيمة على لقب عاصمة السياحة الخليجية.

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واختار الاجتماع الخامس لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات، عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2021 للعام الثاني على التوالي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الأحد الماضي.


ويأتي فوز الإمارة بالقائمة تأكيداً لجهودها للتصدي لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن الجدير بالذكر أنها كانت أول وجهة تحصل على ختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بحسب ما ذكرت "وام".



وتتكون رأس الخيمة من الصحراء الرملية، والشرائط الساحلية، وأجزاء من المسطحات الملحية، وأشجار المانغروف، والجبال. 


وتتمتع هذه المناطق بنظم إيكولوجية مختلفة، ما يجعلها مكاناً رائعاً لمحبي الطبيعة.


يعد جبل جيس أعلى جبل في الإمارات، واكتسب جبل جيس شعبية واسعة بين سكان الإمارات وزوارها في الأعوام السابقة لكونه أعلى جبل في البلاد، إذ يتجاوز ارتفاعه 1،900 متر فوق سطح البحر، وهو يُعد وجهة جاذبة لعشاق التسلق والتخييم.


تحتضن إمارة رأس الخيمة الإماراتية أطول مسار انزلاقي في العالم، ويحتضن الجبل أيضاً مسار "جبل جيس فلايت" الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لكونه أطول مسار انزلاقي في العالم.


وللراغبين في تجربة طعام فريدة من نوعها، يمكنهم زيارة "1484 من بورو" الذي يُعد المطعم الأعلى ارتفاعاً في الإمارات. 


ويتواجد مطعم "1484 من بورو"، الذي افتُتح في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، في"مركز جيس للمغامرة"، وهو يقع على ارتفاع 1484 متراً عن سطح البحر.


يُعد مطعم "1484 من بورو" المطعم الأعلى ارتفاعاً في دولة الإمارات  1484 by Puro


ويساهم تصميم المطعم على استغلال المشاهد الفريدة التي تحيط بالزائر بأقصى درجة ممكنة، وفقاً لما قاله مدير المطعم، جان فرانسوا كلير، في مقابلة سابقة مع موقع CNN بالعربية.


ولمحبي المغامرة، أعلنت الإمارة أيضاً عن افتتاح مخيم "بير جريلز للمستكشفين" الذي يُعد الأول من نوعه في العالم.



ترشيح 4 مواقع لقائمة التراث العالمي لليونسكو 
تتمتع رأس الخيمة بتراث أثري متميز، وتاريخ ثقافي غني. 
وأعلنت منظمة اليونسكو مؤخراً عن إدراج 4 مواقع أثرية في رأس الخيمة ضمن القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وهي: جلفار المدينة التجارية، والجزيرة الحمراء، وشمل، والمشهد الثقافي لمنطقة ضاية، وفقاً لما ذكرته "وام".

 

 

المصدر: CNN

 

 


 




 

 


 

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