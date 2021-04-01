الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 10:32 ص

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 6 دول من ضمنها دولة عربية

طيران روسيا


الوكيل الإخباري - تستأنف روسيا، اليوم الخميس، رحلات الطيران المدني مع 6 دول، من بينها دولة عربية وهي سوريا، ويأتي الاستئناف بعد تعليق الرحلات الجوية العام الماضي في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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وابتداء من شهرنيسان /أبريل الجاري سيتم استئناف رحلات الطيران مع قبرص وألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبيكستان وسريلانكا.


وجاء ذلك بناء على قرار لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، التي قالت في وقت سابق إن قرار الاستئناف تم بعد الأخذ في عين الاعتبار الوضع الوبائي في كل بلد من هذه الدول الست.


وسمحت اللجنة باستئناف رحلات الطيران مع سوريا بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، ووفقا لوزارة النقل السورية سيتم تشغيل رحلة أسبوعية (دمشق – موسكو – دمشق) كل يوم سبت، اعتبارا من يوم السبت المقبل.


ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع دول عدة من ضمنها تركيا ومصر والإمارات وقطر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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