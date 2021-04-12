الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الإثنين، 12-04-2021 09:50 ص

روسيا: نتوقع استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية قريبا

iStock-909645864


الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تفاؤله من قرب استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصري.

وفي حديث أدلى به لصحيفة "الأهرام" عشية زيارته إلى مصر اليوم الاثنين، قال لافروف إن هناك "آفاقا واعدة" في مجالات كثيرة للعلاقات الروسية المصرية، وبالأخص في السياحة، فمنذ سنوات أصبحت المنتجعات المصرية وجهة مفضلة للسياح الروس، ويشكل تدفق السياح الأجانب إلى مصر مصدرا مهما للدخل القومي.

اضافة اعلان
 

وقال الوزير: "في هذا الصدد أود أن أكرر اهتمامنا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية.. فخلال السنوات الأخيرة قام المتخصصون المعنيون بعمل مشترك كبير وقوى في هذا الاتجاه. ولذا أتوقع أن الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ ستستأنف قريبا".

وأمس الأحد، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تعول على قرب اتخاذ موسكو قرار استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
المدينة الذهبية

من أعظم الاكتشافات الأخيرة في مصر' المدينة الذهبية '

سوريا

علماء الآثار الروس يباشرون ترميم مدينة قوس النصر في سوريا

Zeta

قرار جديد من دبي بشأن تقديم الطعام خلال نهار رمضان في المطاعم

امارات

دولة عربية تسجل ثاني أعلى معدل إشغال فندقي بالعالم رغم كورونا

6072cae142360419ff40471c

استئناف حركة الطيران المدني بين مطاري دمشق وفنوكوفو الروسي

سنغافوره

سنغافورة تتحول إلى رائدة الرحلات البحرية عالمياً

أخبار متعلقة
60718a534c59b727090c393b

زكي حواس يرد على مزاعم اكتشاف المدينة المفقودة سابقا ويكشف عن تفاصيلها

01a7c13ae4

زاهي حواس يعلن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

روسيا السياحة

رحلات سياحية للتطعيم في روسيا لحاملي الجنسية الروسية

ما_هي_عاصمة_الشيشان

العاصمة الشيشانية غروزني تطلق اسم ولي عهد أبو ظبي على أحد شوارعها

كيف-تحولت-أنقرة-إلى-عاصمة-للجمهورية-التركية-قبل-97-عاما؟

كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

مصر

نصف مليون سائح زاروا مصر منذ بداية 2021