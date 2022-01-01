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السبت، 01-01-2022 04:04 م

زيارة إلى كانكون الوجهة الأكثر شهرة في المكسيك

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الوكيل الإخباري - تقع كانكون الوجهة الأكثر شهرة في كل أنحاء المكسيك، على جزيرة يبلغ طولها 13 ميلاً، ويبلغ ارتفاعها 396 مترًا على شكل حرف L، وتقع قبالة الساحل الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان.

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مناطق جذب سياحي لا نهاية لها وأشياء للقيام بها. من الشواطئ ذات الرمال البيضاء إلى الشعاب المرجانية الكبيرة الرائعة للاستكشاف والطقس شبه المثالي تجذب كانكون مئات السائحين لزيارتها.

 

في الآتي، أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة :

 

شواطئ كانكون

بُنيت أفضل المنتجعات في كانكون مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشواطئ، والمعروفة باللغة الإسبانية باسم playas. ستستمتع بالمناظر الخلابة على المياه المتلألئة الصافية التي تجعل هذه الوجهة مشهورة جدًا لدى السياح الباحثين عن إجازة لا تُنسى في المكسيك. تتكون كانكون، في الواقع، من عدد من الشواطئ الممتدة، وبينما قد يكون للزوار المنتظمين تفضيلاتهم.

 

أطلال إل ري مايا

إذا كان لديك مكان في خط سير الرحلة بالمكسيك للحصول على موقع أثري مثير للاهتمام، على بعد دقائق قليلة فقط من نهاية بونتا نيزوك في كانكون، يوجد عدد من أطلال حضارة المايا المثيرة للاهتمام المعروفة باسم إل ري. تم تسمية أطلال إل ري (لاس رويناس ديل ري) على اسم قناع تم العثور عليه هنا، وتشمل بقايا حوالي 47 مبنى، إلى جانب العديد من المقابر التي بناها المايا من 900 بعد الميلاد فصاعدًا.

 

متحف مايا

يقع متحف مايا في مركز كانكون، مجمع المؤتمرات الكبير بالمدينة، وهو معلم يستحق الزيارة بالتأكيد لمعرفة المزيد عن تاريخ المنطقة الغني. أكبر مشروع متحف من هذا القبيل منذ افتتاح متحف Templo Mayor في مكسيكو سيتي في عام 1987، يقوم هذا الجذب الرائع بعمل جيد في شرح الجذور القديمة لثقافة المايا في المنطقة، منذ تأسيسها منذ قرون مضت وحتى يومنا هذا.

 

سيدتي

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