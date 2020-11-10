سكان يعيشون أسفل صخرة عملاقة بإسبانيا... صور

الوكيل الاخباري- عندما تقضي يوماً في كهف صخري، فإن الأمر حتماً عبارة عن مغامرة مميزة، ولكن هذه ليست سوى مجرد الحياة الطبيعية اليومية في إحدى مدن إسبانيا.



بيوت مشيدة تحت الصخور، يمتزج فيها جمال الطبيعة بالتصاميم المعمارية الحديثة، ما يجعلك تتساءل للحظات.. هل تسرب الجبل بين المنازل أم أن المنازل حفرت بين الصخور؟





مدينة سيتينيل دي لاس بودوغاس الإسبانية، والتي يعيش فيها أقل من ثلاثة آلاف شخص، حيث يعتبرها البعض من أغرب المدن في العالم، بسبب منازلها التي تعانق الصخور.

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وكانت هذه المدينة قد جذبت عدسة، بيدرو جوميز، وهو محب للتصوير والسفر، حيث وصفها بكونها "ملهمة وخيالية".





وبسبب تصميم منازلها، يعتبر جوميز مدينة سيتينيل دي لاس بودوغاس بأنها فريدة للغاية، ما يجعلها أحد أجمل المواقع وأكثرها روعة بالبلاد.





ويصف المرشد السياحي في إسبانيا، باتريك ريس هذه المدينة بكونها مثيرة للإعجاب، خاصة أن بعض شوارعها غُطيت بالصخور، بشكل كامل، حيث إنها غير مفتوحة للسماء.



وتعرف المنازل باسم "casa cuevas"، أي "منازل الكهوف"، لأن المنزل قد بني في الصخر الطبيعي بالمدينة.



ويقول المرشد السياحي: "في العديد من المنازل، يمكنك رؤية نفس الصخرة من الخارج تستخدم كجدران داخلية، على إنها كهوف فعلية، استخدمت لبناء المنازل والمتاجر.











المصدر: CNN



