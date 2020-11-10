الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء : أدليت بصوتي في إيدون ويشرفني ما رأيت - فيديو

وفاة صائب عريقات بكورونا

أمجد العضايلة يغرد ويوجه رسالة للاردنيين

ارتياح أردني من سير العملية الانتخابية

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

شاهد بالصور .. الرزاز يدلي بصوته

مؤذن المملكة الشيخ كامل اللالا في ذمة الله

الناطق باسم الحكومة للوكيل : على كل مواطن التغيير بالاقتراع - فيديو

القوات المسلحة: سنتعامل بكل قوة مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب

كشوفات بأسماء مصابي كورونا وممنوع تصويتهم




الثلاثاء، 10-11-2020 10:17 ص

سكان يعيشون أسفل صخرة عملاقة بإسبانيا... صور

237989_dreambox-sat.com


الوكيل الاخباري- عندما تقضي يوماً في كهف صخري، فإن الأمر حتماً عبارة عن مغامرة مميزة، ولكن هذه ليست سوى مجرد الحياة الطبيعية اليومية في إحدى مدن إسبانيا.

بيوت مشيدة تحت الصخور، يمتزج فيها جمال الطبيعة بالتصاميم المعمارية الحديثة، ما يجعلك تتساءل للحظات.. هل تسرب الجبل بين المنازل أم أن المنازل حفرت بين الصخور؟


مدينة سيتينيل دي لاس بودوغاس الإسبانية، والتي يعيش فيها أقل من ثلاثة آلاف شخص، حيث يعتبرها البعض من أغرب المدن في العالم، بسبب منازلها التي تعانق الصخور.

اضافة اعلان

وكانت هذه المدينة قد جذبت عدسة، بيدرو جوميز، وهو محب للتصوير والسفر، حيث وصفها بكونها "ملهمة وخيالية".


وبسبب تصميم منازلها، يعتبر جوميز مدينة سيتينيل دي لاس بودوغاس بأنها فريدة للغاية، ما يجعلها أحد أجمل المواقع وأكثرها روعة بالبلاد. 



ويصف المرشد السياحي في إسبانيا، باتريك ريس هذه المدينة بكونها مثيرة للإعجاب، خاصة أن بعض شوارعها غُطيت بالصخور، بشكل كامل، حيث إنها غير مفتوحة للسماء.

وتعرف المنازل باسم "casa cuevas"، أي "منازل الكهوف"، لأن المنزل قد بني في الصخر الطبيعي بالمدينة. 


ويقول المرشد السياحي: "في العديد من المنازل، يمكنك رؤية نفس الصخرة من الخارج تستخدم كجدران داخلية، على إنها كهوف فعلية، استخدمت لبناء المنازل والمتاجر.





المصدر: CNN


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1373861

تراجع السياحة في ايطاليا بسبب كورونا

image-1-7

وزير السياحة يشارك في معرض سوق السفر العالمي

Desert-Road-005

صور.. طريق مهجور في أبوظبي غارق ببحر من رمال الصحراء

13987289861550584499

مصر.. إعلان مرتقب عن أكبر كشف أثري

كرك

أفضل التجارب السياحية في جزيرة كرك الكرواتية

المتحف-الأثري

صور.. معلومات عن مدينة بيروجيا في إيطاليا

أخبار متعلقة
146-223747-corona-spain-reopens-beaches_700x400

إسبانيا فقدت 50 مليون سائح بسبب كورونا