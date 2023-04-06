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الخميس، 06-04-2023 02:52 م

سلطنة عُمان وجهة سياحية ترضي أذواق المسافرين المختفة

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الوكيل الإخباري - سواء كانت المساجد ذات القبة الذهبية هي التي تجذبك، أو الشواطئ الرائعة التي تصطف على الساحل، فإن أماكن السياحة في سلطنة عُمان تجذب السائحين من مختلف الأذواق. أولئك الذين يرغبون في الاستقرار في مدنها الرائعة سيتركون في حيرة من أمرهم للاختيار من بينها. للباحثين عن استكشاف الجمال الطبيعي للبلاد، فإن الأماكن التي يمكنك زيارتها في عُمان وافرة.

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السويق

تقع على الحافة الشمالية الغربية للبلاد، السويق هي مدينة ساحلية هادئة في الباطنة. يُترجم اسم المدينة حرفيًا إلى "السوق"، حيث كانت المدينة بمثابة مركز تجاري لسكان المدن المحيطة. تطورت المدينة اليوم بشكل ملحوظ لتصبح وجهة شهيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في عُمان. 

 

نزوى

تقع نزوى في منطقة الداخلية في شمال عُمان، وهي واحدة من أقدم المدن في البلاد. يتناقض مع ثروتها الطبيعية هو السحر الريفي لقلاعها القديمة والمباني التي تعود إلى قرون، مما يلقي توهجًا قديمًا على المكان. تشتهر المدينة بقلعة نزوى، وهي حصن قديم من القرن السابع عشر بُني في البداية كدفاع ضد الغزاة. بقعة سياحية بارزة أخرى هنا هي فلج دارس. مع تاريخ بنائه الذي يعود تاريخه إلى 2500 قبل الميلاد، أصبح هذا الفلج الضخم اليوم أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. 

 

ابري

تقع ابري على مسافة قصيرة بالسيارة خارج مسقط، وهي المكان المثالي للرحلات اليومية والنزهات الليلية. تقع هذه المدينة الصغيرة في محافظة الظاهرة، وتشتهر بسحرها الريفي الصغير. على الرغم من أنها تُعامل عمومًا كنقطة توقف بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلا أن هذه المدينة الصغيرة تزخر ببعض الروعة الخاصة بها. تُعرف ابري بأنها أرض الأطلال الأثرية، ولديها الكثير لتبره للزائر عن تاريخ عُمان.

 

سيدتي

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